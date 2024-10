Tajani Presidente, Siclari: “Gli italiani hanno scritto il suo nome sulla scheda”

“L’elezione di Antonio Tajani a Presidente della Commissione Parlamentare Affari Costituzionali in seno alla massima assise elettiva europea non può non riempire d’orgoglio ogni italiano perché Antonio Tajani personifica la Politica con “P” maiuscola, l’agire politico improntato ad onestà correttezza, impegno e sacrificio, insomma tutto ciò che serve oggi alla politica e al partito.

Tajani rappresenta la politica intesa come servizio per il bene comune e solo con personalità come lui che il sogno dell’Europa dei Popoli o meglio della realizzazione del Popolo Europeo potrà prendere forma: grazie a politici come lui il sogno di un’Europa fatta di pace, prosperità e benessere, il sogno di De Gasperi, Schuman e Adenauer potrà realizzarsi. Come uomo di partito, posso dire con orgoglio, che Tajani è di Forza Italia dalla prima ora, accanto al Presidente Berlusconi, e soprattutto ha sempre vinto perché scelto e voluto dagli italiani che ad ogni competizione elettorale hanno scritto il suo nome sulla scheda elettorale”.