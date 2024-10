Infrastrutture del sud, il senatore Siclari a Di Maio: ‘Basta bugie’

“Se è vero quanto dichiarato da Di Maio in merito alla partenza del 96% degli appalti per le infrastrutture per un valore di soltanto 400 milioni, questo significa che il mancante 4% sono le grandi opere per miliardi di euro che attende da decenni l’Italia e sono quelle che prevedono il rilancio del Paese e milioni di posti di lavoro.

Nel 96% c’è la Tav? C’è il completamento dell’alta velocità ferroviaria al Sud? C’è il completamento della SS106 che unisce le 4 regioni del Sud? C’e l’alta velocità nelle isole? Basta bugie!”.