Decreto rilancio, incontro tra l’assessore Talarico e Candia dell’ANCI

Durante l'incontro si è discusso dell'accesso alle anticipazioni di liquidità prevista dal Decreto rilancio per gli enti locali

Si è svolto oggi, nella sede della Cittadella a Germaneto di Catanzaro, un incontro tra l’assessore regionale al bilancio Francesco Talarico e il presidente facente funzioni dell’ANCI Calabria Francesco Candia, per discutere nel merito della percorribilità di accesso alle anticipazioni di liquidità prevista dal Decreto rilancio per gli enti locali, la cui scadenza è fissata al prossimo 7 luglio.

In particolare, è stata esaminata la sopravvenuta ammissibilità in detta procedura da parte della Ragioneria dello Stato riguardo ai debiti dei Comuni nei confronti della Regione Calabria relativi a spese di gestione di servizi dei rifiuti e di fornitura idrica pregressa.

Secondo Talarico e Candia, tale possibilità, su cui ciascun Comune dovrà autonomamente determinarsi, è di particolare rilevanza, anche al fine di evitare eventuali futuri contrasti tra la Regione, costretta a tutelare le ragioni del credito, ed i Comuni sempre in maggiore difficoltà nel reperire la necessaria liquidità per fronteggiare il debito. Inoltre concordano sulla necessità di vagliare approfonditamente questa recente opportunità, la cui scadenza è imminente, per quanti riterranno utile ed indispensabile di avvalersene, così mirando al superamento di una delle questioni più gravose pendenti nei rapporti tra Regione e Comuni calabresi.

L’assessore Talarico ha infine confermato la piena disponibilità degli uffici regionali a fornire con immediatezza la collaborazione occorrente alle amministrazioni comunali per l’istruttoria delle pratiche che questi dovranno produrre a Cassa Depositi e Prestiti.