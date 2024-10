Tamponamento a catena a Reggio Calabria: due feriti – FOTO

Un altro incidente ha segnato la zona sud di Reggio Calabria nel pomeriggio di oggi, giovedì 19 dicembre. La zona è, quasi sempre la stessa, quella delle bretelle. Poche ore fa un incidente sul raccordo aveva causato code interminabili.

Il secondo incidente stradale, che ha coinvolto tre autovetture, sarebbe avvenuto infatti nei pressi del Cedir. Sul posto è intervenuta immediatamente un’ambulanza e la Polizia Municipale, che sta provvedendo a far chiarezza sulla situazione ed a mantenere sicura la zona per gli altri automobilisti. Dai primi accertamenti sembrerebbe che a causare lo scontro a catena sia stata una BMW che ha tamponato una Smart. In seguito all’impatto quest’ultima sarebbe finita schiacciata contro una Nissan. Gli uomini delle forze dell’ordine, insieme ad un carroattrezzi stanno avendo non poche difficoltà nel disincastrare i due veicoli. Il bilancio dei feriti è di due persone che sono state, prontamente, trasportate al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.