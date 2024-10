Tansi torna a Reggio Calabria: rifiuti e ambiente al centro del dibattito

Il programma della tre giorni di Carlo Tansi e le tappe per Reggio e provincia

Ancora una intensa tre giorni per Carlo Tansi in tour per la Calabria. Sarà a Crotone, Siderno, Caulonia M., Reggio Calabria e nel Catanzarese.

Carlo Tansi in tour

Dopo aver ufficializzato il sostegno alla candidata Amalia Bruni, alla Presidenza della Regione Calabria, continua il tour di Carlo Tansi.

Domenica 18 luglio alle ore 18:00, incontrerà nella città di Pitagora il sindaco Vincenzo Voce per un confronto sull’Emergenza Rifiuti.

Lunedì 19 luglio dalle ore 11:00 e fino alle 14:30, sarà a Catanzaro per parlare con le categorie degli imprenditori e delle associazioni.

Il programma della visita a Reggio Calabria

Alle ore 19: 00 visiterà la città di Caulonia Marina, in provincia di Reggio Calabria, per un dibattito pubblico con gli imprenditori balneari ed i cittadini.

In serata, alle ore 21:30, sarà a Siderno per un confronto con la cittadinanza sul tema delle politiche ambientali- impianto smaltimento rifiuti di c.da S. Leo.

Martedì 30 Luglio alle ore 11:30 ,presso il quartiere “Arghillà” di Reggio Calabria, incontrerà i cittadini ed il comitato di quartiere. Chiuderà questa tre giorni di incontri con la visita del Parco “ Ecolandia” di Reggio Calabria.

Con Tesoro Calabria, tutti insieme riusciremo a scrivere una pagina nuova di storia della nostra Terra.