Tappa reggina per il Giro d’Italia, “Vetrine in Rosa” per i negozi del centro storico – FOTO

Le vetrine del centro storico iniziano a tingersi di rosa in occasione della tappa reggina del Giro d’Italia. Per l’occasione, Confcommercio assieme all’Amministrazione comunale e alla Camera di commercio, ha promosso l’iniziativa “Vetrine in Rosa”, invitando i commercianti della città ad allestire e colorare la propria vetrina a tema con il colore della gloriosa maglia del Giro fino a giovedì 18 maggio.

Sotto alcuni scatti degli esercizi commerciali del centro storico: