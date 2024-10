A Taureana, in provincia di Reggio Calabria, la Festa di San Fantino

di Daniela Bonanno Conti – Il prossimo 24 luglio a Taureana una frazione del comune di Palmi, si svolge la Festa di San Fantino 2018. Si tratta di una festa molto sentita dal popolo calabrese celebrata in onore di San Fantino il Vecchio, che venne considerato santo per una serie di prodigi che aveva compiuto durante la sua esistenza. Il santo è conosciuto anche con il nome di Cavallaro perchè all’inizio era al servizio come guardiano di cavalli per un patrizio romano di nome Balsamio o con il nome di Taumaturgo.

L’uomo, un cristiano di origine calabrese era sempre dedito alla preghiera e amico delle persone indifese e dei più poveri che molto spesso aiutava. Durante la festa dedicata al santo, si svolge una processione che ricorda la vita e le gesta di San Fantino. Durante questo celebre momento, i “cavalieri” montano a cavallo per testimoniare la sua presenza che arriva fino ai giorni nostri. Secondo alcune testimonianze antiche, Il santo avrebbe compiuto molti miracoli; sono narrati ben venti miracoli dal vescovo Pietro nel Bios. In ogni modo, lo si ricorda per essere il santo più antico della Calabria, e proprio nella giornata del 24 luglio avviene questo momento di venerazione che unisce tutti i popoli.