Fuori il teaser di ‘Semidei’, il film dedicato ai Bronzi del reggino Fabio Mollo – VIDEO

Cresce sempre di più l’attesa per scoprire “Semidei”, il documentario dedicato ai Bronzi di Riace, prodotto da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra per Palomar Mediawan, realizzato con il sostegno della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità e Fondazione Calabria Film Commission, per la regia di Fabio Mollo e Alessandra Cataleta sarà presentato in anteprima mondiale alla 20esima edizione delle Giornate degli Autori (30 agosto – 9 settembre 2023) nella sezione “Notti di Edipo”.

Intanto, però, nel giorno del loro “compleanno”, a 51 anni dal ritrovamento in mare, i Bronzi di Riace fanno bella mostra nel teaser del progetto “Semidei“.

Il documentario scritto da Armando Maria Trotta, Giuseppe Smorto, Massimo Razzi e Fabio Mollo, ripercorre mezzo secolo di storia raccontando la vicenda dei due misteriosi guerrieri, i Bronzi, che riemersero dal mare di Riace nel 1972, dopo duemila anni passati sott’acqua.