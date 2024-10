‘TeatriAmo in Carcere’, l’iniziativa targata Biesse. Bruna Siviglia: “Opportunità di rilievo per i detenuti”

E’ stato siglato un importante protocollo d’intesa tra Biesse (Associazione Culturale Bene Sociale), Casa Circondariale ed Ufficio del Garante dei Diritti dei Detenuti, durante una conferenza stampa presso l’istituto penitenziario “G. Panzera” di Reggio Calabria.

CityNow ha intervistato i protagonisti di questo momento, presente il dott. Maurizio Vallone – Questore di Reggio Calabria che ha dichiarato:

“Sono importantissimi i progetti svolti all’interno delle carceri. Non possiamo pensare che, siano nostri nemici i detenuti. Dobbiamo rimanere al fianco di coloro che stanno cercando di recuperare la propria vita e dare la possibilità di non uscire per delinquere bensì per una redenzione personale magari tramite attività lavorative per tornare ed essere cittadini liberi”.