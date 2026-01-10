La magia de ‘Il lago dei cigni’ al Cilea di Reggio

Dopo il grande successo riscontrato dal primo spettacolo in cartellone, Brokeback Mountain con Malika Ayane, sarà il meraviglioso Lago dei Cigni in scena Sabato 10 Gennaio ad impreziosire la bellissima rassegna Le Maschere e i Volti della Polis, spettacolo già Sold Out da diverso tempo.

Considerato l’icona dei balletti classici ottocenteschi, Il lago dei cigni è una storia d’amore, tradimento e trionfo del bene sul male. Pieno di romanticismo e bellezza, da più di un secolo questo balletto delizia il pubblico di tutto il mondo.

La rappresentazione dei personaggi, in particolare nel confronto tra la purezza del Cigno Bianco e l’oscurità del Cigno Nero, richiede virtuosismo e un forte talento drammatico da parte dei ballerini solisti, culminante nei due ‘Grand Pas de Deux’ nella seconda e nella terza scena. Un altro momento di forte impatto è l’incantevole ‘Danza dei piccoli cigni’.

Il prestigio e la notorietà senza tempo raggiunti da Il lago dei cigni sono esaltati dalla musica ispiratrice di Pyotr Tchaikovsky e dalla grande inventiva ed espressività delle coreografie di Marius Petipa. La genialità del suo potenziale coreografico e artistico culmina nel tradurre la relazione tra il corpo umano e le movenze dei cigni.

Pyotr Tchaikovsky ha composto quest’opera in modo trascendentale, La Suite Op.20 rende eterno il nome del compositore. Il successo delle sue composizioni deriva dalla capacità di esprimere i suoi sentimenti attraverso il linguaggio musicale, creando melodie intense ed emotive.

La messa in scena dell’International Classical Ballet (già presente la scorsa Stagione con Lo Schiaccianoci, altro successo Polis da tutto esaurito sempre al Cilea) esalta la poesia romantica, presentando una produzione con sontuose scenografie, raffinati costumi e un cast guidato da stelle dello scenario internazionale del balletto.

Prossimo evento in calendario un altro capolavoro senza tempo, La Vedova allegra di Franz Lehar della storica Compagnia delle operette Abbiati, con il Balletto di Parma. Doppia replica, Sabato 17 Gennaio ore 21 e Domenica 18 Gennaio in pomeridiana alle 17,30.