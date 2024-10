Teatro Primo di Villa S.G., posticipato lo spettacolo ‘Se dici Eva’

Teatro Primo COMUNICA che il debutto in Prima Nazionale dello spettacolo ” SE DICI EVA ” in programma per Sabato 18 – domenica 19 e martedì 21 maggio, a causa di uno stato influenzale della protagonista, è stato posticipato a Sabato 25 maggio ore 21:00 – Domenica 26 maggio ore 18:15 – Martedì 28 maggio ore 21:00.

“Se dici EVA” di Tiziana Calabrò

con Silvana Luppino

Regia Christian Maria Parisi

Voce Narrante Dimi De Delphes

Disegno Luci Guillermo Laurin

Scenografia e Disegni Valentina Sofi

Registrazioni e suoni DRACMA

Produzione Teatro Primo

“Le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro, e annaspare per tornare a galla: questo è il vero guaio delle donne” Natalia Ginzburg

Il monologo, a tratti feroce, a tratti ironico, a volte tenero che Eva ci offre, è la narrazione di una donna che non si riconosce più. Dopo aver seguito il copione ordinario della vita, “un matrimonio, un po’ di noia da gestire e infelicità sparse”, dopo fallimentari incontri clandestini alla ricerca di emozioni per dimenticare la paura di essere “un prodotto in scadenza”, Eva si ferma e sofferma, per raccontarsi. Ma il suo narrare è qualcosa di più di un dirsi solitario.

E’ confronto spiazzante con la prima donna di ogni venuta al mondo, è tentativo di riconciliazione, è ricerca di parole nuove per ritrovare se stessa e la sua libertà di sentire.

“E’ tutto dentro di te, non renderti estranea, guardati, riconosciti davanti allo specchio. Bussa alla tua porta, se non rispondi, insisti…”

Dettagli :

Sabato 25 Maggio ore 21:00

Domenica 26 Maggio ore 18:15

Martedì 28 Maggio ore 21:00

Biglietto Intero €12,00 – Ridotto (under24) €8,00

Consigliata la prenotazione : 0965 1971173 – 347 6973297

I biglietti prenotati sono da ritirare entro venti minuti prima della sera di spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.

Teatro Primo via delle Filande 29 – 89018 – Villa San Giovanni