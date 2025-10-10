‘Drammaturgia contemporanea’ ed eventi a misura di bambino: il teatro Primo presenta la nuova stagione
Spettacoli, formazione e percorsi per i più piccoli. Ecco il calendario degli appuntamenti al teatro Primo di Villa San Giovanni
10 Ottobre 2025 - 16:54 | Comunicato Stampa
Il Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC) presenta la 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea e la nuova stagione “Bambini a Teatro” 2025/2026, confermandosi come un teatro indipendente e un luogo di libertà creativa, formazione e confronto.
“Ritrovare la connessione emotiva attraverso l’Arte”
Viviamo in un tempo in cui siamo costantemente online, iperconnessi, ma spesso disconnessi sul piano umano.
La nuova stagione del Teatro Primo nasce proprio da questa riflessione, come invito a riscoprire, attraverso il teatro, la parte più autentica e sensibile di ciascuno di noi.
«Siamo tutti sempre connessi, costantemente online, ed il rischio è di perdere la connessione emotiva.
L’Arte può rompere questa anestesia e permetterci di riscoprire la profondità delle emozioni e il valore della diversità.
I teatri indipendenti, come il Teatro Primo, sono presidi di creatività e libertà: luoghi di scambio reale, dove ogni sguardo si fa curioso, ogni gesto si fa condiviso.
Il teatro è il luogo dove le storie si accendono, e quelle che racconteremo saranno storie di amore, perdita, speranza e riscatto.
Storie che ci uniranno, collegandoci per davvero», dichiarano Silvana Luppino e Christian Maria Parisi, direttori artistici del Teatro Primo.
Stagione di Drammaturgia Contemporanea 2025/2026
- 25/26 ottobre 2025 – “Dora in avanti”
di Domenico Loddo – con Silvana Luppino
Regia Christian Maria Parisi – Produzione Teatro Primo
Un monologo poetico e struggente sulla memoria e sul coraggio di pronunciare il proprio dolore per salvarsi.
- 8/9 novembre 2025 – “Tiger Dad”
scritto e diretto da Rosario Palazzolo – con Salvatore Nocera
Produzione A.M.A. Factory / Cattivi Maestri Teatro
Una riflessione corrosiva sull’epoca digitale e la deriva del pensiero.
- 29/30 novembre 2025 – “La vita sessuale di Guglielmo Sputacchiera”
dal romanzo di Alberto Ravasio – Regia Nicola Alberto Orofino
Produzione Babele Teatro
Parabola irriverente sull’identità e l’alienazione del nostro tempo.
- 13/14 dicembre 2025 – “Elisabetta e Limone”
di Juan Rodolfo Wilcock – Regia Tino Caspanello
Produzione Teatro dei 3 Mestieri
Due solitudini che si incontrano: un poema teatrale sull’incomunicabilità e il bisogno di sogno.
- 10/11 gennaio 2026 – “La cattiveria (in principio era il verbo amare)”
di Letizia Rita Amoreo – Regia Roberto Galano
Produzione Teatro dei Limoni
Un atto poetico sull’amore, il lutto e la trasformazione.
- 7/8 febbraio 2026 – “Caro Mimmuzzu mia”
di e con Simona Epifani – Regia Francesca Epifani
Produzione Teatro Kopó
Tra le canzoni di Modugno e il sogno del cinema, la storia di una donna che osa desiderare una vita diversa.
- 21/22 febbraio 2026 – “Mis Smarco”
di e con Valentina Illuminati – Produzione Numeri 11 / Caleidoscopio
Racconto ironico sull’identità femminile e la libertà di scegliere sé stessi.
- 14/15 marzo 2026 – “Edipus”
di Giovanni Testori – Diretto e interpretato da Silvio Barbiero
Produzione MAT Mare Alto Teatro APS
Un testo incandescente e potente, un atto d’amore verso il teatro.
- 18/19 aprile 2026 – “Mai fatto Sold Out”
di e con Marco Ceccotti – Spettacolo di stand-up comedy
Comicità intelligente e autoironica sull’artista e i suoi fallimenti.
Formazione – Scuola di Teatro Primo
Ripartono per il 16° anno consecutivo le attività della Scuola di Teatro Primo, diretta da Silvana Luppino e Christian Maria Parisi.
Tre percorsi per vivere il teatro come arte e crescita personale:
- Corso Attori – Formazione professionale con messa in scena di spettacoli.
- Laboratorio di Recitazione – Esperienza espressiva e creativa aperta a tutti.
- Laboratorio di Dizione, Voce e Lettura Espressiva – Per migliorare la comunicazione e la consapevolezza vocale.
Workshop 2025/26
- 5–10 novembre 2025 – “Comincia per S la rivolta” – con Rosario Palazzolo
- Marzo 2026 – Workshop di recitazione con Silvio Barbiero
- Aprile 2026 – Workshop di scritture comiche con Marco Ceccotti
Per iscrizioni e informazioni: teatroprimo@gmail.com
Telefono: 347 6973297
“Bambini a Teatro” – Stagione 2025/2026
Il Teatro Primo dedica anche quest’anno una rassegna per famiglie e bambini, un viaggio tra storie, musica e fantasia per scoprire la magia del teatro fin da piccoli.
- 16 novembre 2025 – “Storie di Pezza” – Regia e burattini di Angelo Gallo
- 7 dicembre 2025 – “La Notte di Giufà” – Di e con Mariapia Rizzo
- 25 gennaio 2026 – “Magico Mister Mu” – Di e con Emilio Ajovalasit
- 8 febbraio 2026 – “Grimy e Flò: Streghe, pozioni e una manica di mostri” – Di e con Federica Ribezzo e Simona Epifani
- 1 marzo 2026 – “Il Varietà della Libellula” – Regia di Angelo Gallo
- 29 marzo 2026 – “La Favola della Morale” – Di Domenico Loddo, con Silvana Luppino, regia Christian Maria Parisi
Teatro Primo – Via delle Filande n. 29, Villa San Giovanni (RC)
Direzione artistica: Silvana Luppino e Christian Maria Parisi
Info e prenotazioni: 347 6973297
teatroprimo@gmail.com