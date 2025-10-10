‘Drammaturgia contemporanea’ ed eventi a misura di bambino: il teatro Primo presenta la nuova stagione

Il Teatro Primo di Villa San Giovanni (RC) presenta la 12ª Stagione di Drammaturgia Contemporanea e la nuova stagione “Bambini a Teatro” 2025/2026, confermandosi come un teatro indipendente e un luogo di libertà creativa, formazione e confronto.

Viviamo in un tempo in cui siamo costantemente online, iperconnessi, ma spesso disconnessi sul piano umano.

La nuova stagione del Teatro Primo nasce proprio da questa riflessione, come invito a riscoprire, attraverso il teatro, la parte più autentica e sensibile di ciascuno di noi.

«Siamo tutti sempre connessi, costantemente online, ed il rischio è di perdere la connessione emotiva.

L’Arte può rompere questa anestesia e permetterci di riscoprire la profondità delle emozioni e il valore della diversità.

I teatri indipendenti, come il Teatro Primo, sono presidi di creatività e libertà: luoghi di scambio reale, dove ogni sguardo si fa curioso, ogni gesto si fa condiviso.

Il teatro è il luogo dove le storie si accendono, e quelle che racconteremo saranno storie di amore, perdita, speranza e riscatto.

Storie che ci uniranno, collegandoci per davvero», dichiarano Silvana Luppino e Christian Maria Parisi, direttori artistici del Teatro Primo.