Teatro Siracusa, fine di un sogno. Diventa un negozio di abbigliamento – FOTO

Finale amaro. Cala definitivamente il sipario sul Teatro Siracusa di Reggio Calabria, per diversi anni uno dei centri culturali presenti in città. Nei mesi scorsi si era fatto largo l’ipotesi che il Teatro potesse diventare un negozio di abbigliamento, cittadini e associazioni si erano mossi nella speranza di evitare questo tipo di soluzione. Dai timori alla realtà, nei prossimi giorni (probabilmente venerdi) si terrà l’inaugurazione di Zuiki, catena di abbigliamento in franchising.

Chiuso da qualche anno, il cineteatro Siracusa è una struttura privata e non di proprietà dell’amministrazione. Grazie anche all’interesse di Filippo Sorgonà, Giuseppe Tuffo e Fulvio Cama, tre reggini che non volevano rassegnarsi alla chiusura del Siracusa, un nutrito gruppo di associazioni, compagnie teatrali e numerosi artisti avevano aderito alla mobilitazione. Nulla da fare, il Teatro Siracusa e tutti i suoi spettacoli, artisti e rappresentazioni, rimarranno soltanto nei ricordi. Per la città, per tutti quelli che credono nella cultura e nell’arte, è una sonora sconfitta….