L’ex tecnico della Reggina Inzaghi, parla di strutture e cita Reggio Calabria

Obiettivo dell’evento SFIDE – Sport. Futuro. Inclusione. Diversità. Eccellenza promossa dalla Fondazione Potenza Futura e che ha visto tra gli ospiti l’ex tecnico della Reggina Filippo Inzaghi. Sollecitato anche sugli aspetti calcistici, ha risposto ad alcune domande, queste le sue considerazioni riportate da tuttosalernitana.com: “E’ sicuramente vero che le strutture sono fondamentali per la crescita di una società di calcio e del settore giovanile. Tuttavia, rispetto alla mia esperienza, posso dire che Reggio Calabria, Benevento e Salerno sono dotate di campi che permettono di lavorare al meglio.

Sono innamorato di Salerno, mi sto godendo le bellezze della città e non escludo affatto la possibilità di vivere per sempre lì assieme alla mia famiglia. Anche la tifoseria è straordinaria, mi ha manifestato grande affetto. Se dovesse arrivare una chiamata in futuro sarei disponibile a tornare a dare il mio contributo“.