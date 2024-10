Tennis, la Calabria ai campionati italiani per giornalisti

Dall’11 al 13 settembre si svolge la terza edizione dei campionati italiani di tennis a squadre per giornalisti, riservati alle selezioni di tutti i gruppi regionali dell’Ussi (Unione stampa sportiva italiana), in programma come sempre sui campi in terra rossa dello Junior Club Perugia. La Calabria, così come nelle precedenti edizioni (entrambe vinte dalla Toscana), sarà presente con i giornalisti professionisti Andrea Iacono (redattore del “Quotidiano del Sud – L’AltraVoce dell’Italia”, classifica Fit 3.4) e Mario Vetere (collaboratore dell’agenzia di stampa Dire, classifica Fit 4.4.), entrambi tesserati con il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria. Alla manifestazione, organizzata dal gruppo umbro dell’Ussi, la delegazione calabrese partecipa grazie all’impegno del gruppo Ussi Calabria e con il sostegno del segretario regionale della Fnsi Carlo Parisi.

Nell’ambito della kermesse, la mattina di giovedì 12, si terrà anche un corso di aggiornamento professionale per giornalisti, sotto l’egida dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria, che garantirà i crediti formativi ai colleghi che vi parteciperanno. Il tema scelto quest’anno è: “Il tennis e chi lo racconta. La comunicazione del tennis oggi, dal punto di vista degli addetti ai lavori dei media e del mondo del tennis”. Tra i relatori, è prevista la presenza, tra gli altri, di Angelo Mancuso (capo ufficio stampa della Fit), Piero Valesio (direttore Supertennis TV), Stefano Meloccaro (giornalista Sky Sport e maestro d tennis), Gianni Daniele (team manager Coppa Davis), oltre ad addetti ai lavori del tennis giocato. Il corso sarà aperto ai partecipanti al torneo e a tutti gli iscritti all’Ordine dei giornalisti.