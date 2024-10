Tennis: atleta del circolo Rocco Polimeni convocato dalla FITP

Convocazione straordinaria. Momento magico per Giovanni Di Leva, atleta del CT Rocco Polimeni che, dopo la finale raggiunta al Lemon Bowl, il torneo internazionale giovanile più importante del circuito, viene convocato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel per il Memorial Slavoj Greblo che si disputerà in questi giorni in Croazia.

Di Leva, ormai da qualche anno, insieme al compagno di Circolo Federico Toscano, è nel giro della Nazionale e la chiamata rappresenta il frutto del lavoro svolto dai dirigenti e dai maestri ma soprattutto è la prova tangibile che si tratta di uno dei giovani tennisti italiani più promettenti. Forza piccolo grande Giovanni, l’intero movimento tennistico calabrese è con te!!.