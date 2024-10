Tennis: i risultati dell’Accademia del Tennis di Villa San Giovanni

Ha preso il via domenica scorsa, come da calendario, il campionato nazionale di tennis serie B2 femminile al quale partecipa la squadra dell’Accademia del Tennis di Villa San Giovanni, impegnata in casa propria contro il TC Caserta. L’esordio sulla carta non era per nulla agevole avendo la squadra avversaria giocatrici di categoria superiore. La sconfitta per 4 a 0 è stata netta nel risultato ma due delle quattro partite in programma si sono disputate all’insegna dell’equilibrio. La seconda partita di singolare tra la giocatrice Mia Chiantella cl. 2.8 e la sua esperta avversaria Alessia Tripaldelli cl. 2.6 ha vissuto la sua fase cruciale alla fine del primo set quando la giocatrice di casa ha avuto ben due set point non sfruttati a causa di altrettanti episodi sfortunati che gli si sono girati contro. Svanita la favorevole occasione lo stato d’animo della giocatrice di casa è ovviamente cambiato mentre è salito di tono quello della sua avversaria. Anche nella partita di doppio, a risultato ormai acquisito, le due squadre si sono presentate nella loro migliore formazione e la partita è stata molto combattuta ed equilibrata e si è conclusa 64 64 in favore della squadra ospite.

“Sapevamo di avere contro i favori del pronostico e il risultato, purtroppo, ci ha dato ragione, così ha dichiarato il DT Paolo Girella, ma un obiettivo importantissimo l’abbiamo comunque raggiunto. Alle nostre ragazze, ancorchè giovanissime, abbiamo dato una nuova opportunità di misurarsi contro giocatrici più forti contro le quali non si sono per nulla intimorite. Giulia Mercuri, ancora tredicenne ha avuto l’ardire di combattere ad armi pari contro Martina Picardi cl. 2.7. Per Giorgia Pallone invece sapevamo che non è nelle migliori condizioni di forma a causa di problemi che gli impediscono di allenarsi con la necessaria continuità.

Cercheremo, prosegue Paolo Girella, di conquistare la salvezza in altre occasioni ma intanto abbiamo già conquistato un primato essendo solo noi e la squadra romagnola del CT Marino Casalboni le uniche 2 squadre tra le 28 squadre partecipanti al campionato a schierare tra le proprie file soltanto giocatrici del proprio vivaio.