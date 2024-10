Tennis – Torneo Nazionale “Città di Catona, Memorial A. Ciprioti’

Tutto pronto allo Sport Village: torna, infatti, per la sua tredicesima edizione il torneo “Città di Catona – Memorial Alfonso Ciprioti”.

Anche per il 2019, quindi, il Palextra Club di Francesco Postorino e la struttura polivalente di Francesco Violante, con l’apporto prezioso dell’Accademia del Tennis (presieduta da Nino Girella), di Marco Bonforte e sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis, hanno voluto organizzare il torneo nazionale di terza categoria singolare maschile intitolato all’ex consigliere provinciale ed assessore comunale che aveva accolto positivamente e sostenuto l’idea di creare nella zona nord di Reggio Calabria un punto dedicato alle attività sportive, e che potesse essere un luogo di ritrovo sano per tutti i cittadini e soprattutto per le nuove generazioni.

L’appuntamento, istituito nel 2007 (anno della prematura scomparsa di Alfonso Ciprioti) prenderà il via il 2 maggio e si concluderà l’11. Le iscrizioni, ancora in corso, si chiuderanno il 30 aprile e ai primi due classificati andranno dei buoni spesa (da 200 e 100 euro) da spendere in abbigliamento.

Si tratta di un appuntamento ormai atteso da atleti ed appassionati, tanto che nelle scorse edizioni è stato sforato il muro dei 100 partecipanti provenienti da tutta la Calabria e dalla vicina Sicilia: sui tre campi in terra rossa, infatti, il pubblico ha potuto assistere (così come ci aspetta anche per quest’anno!) a gare caratterizzate da alto potenziale tecnico e dal sano agonismo dei partecipanti. Lo staff organizzativo, dopo l’importante torneo di pre qualificazione al BNL di Roma, sta dunque lavorando alacremente affinché gli standard cui il “Città di Catona” aveva abituato possano essere rispettati e, perché no, anche superati.

Per tutte le informazioni e per formalizzare l’iscrizione è disponibile il numero 392.2218838.