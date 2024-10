Tennis – Torneo Nazionale Open Singolare Maschile allo Sport Village

Prosegue a ritmi serrati il Torneo Nazionale Open Singolare maschile per le pre qualificazioni al BNL di Roma.

Lo Sport Village, struttura polivalente di Reggio Calabria, sta ospitando, infatti, dal 24 marzo, un appuntamento di rilevanza nazionale, poiché i partecipanti provengono da ogni regione del paese.

Sotto l’egida della Fit, con l’organizzazione del Palextra Club e dell’Accademia del Tennis, saranno proprio i campi in terra rossa di Catona a decretare chi si aggiudicherà il podio, il montepremi di quasi 11 mila euro, e la partecipazione al grande evento che si terrà a maggio al Foro Italico in capitale.

Superati i primi step, avviati con ben 143 partecipanti, gli appassionati di tennis hanno assistito alle gare del tabellone sez intermedia n°1. Tra i 4 qualificati al tabellone finale, cioè Salvatore Caroleo, Gabriele Tauro, Daniele Ellena e Luca Pistininzi, occhi puntati proprio su questi ultimi, che hanno già espletato un turno rappresentando, rispettivamente, il Palextra Club e l’Accademia del Tennis.

Ci si appresta a vivere, dunque, giornate intense e ricche di partite di un certo livello, per poi ammirare, da metà settimana sino alla finale del 7 aprile, l’ingresso in campo ed i match degli atleti più quotati e più alti di classifica.

C’è un forte sentimento di soddisfazione, quindi, all’interno della struttura reggina: “Il lavoro dietro le quinte, affinché tale kermesse potesse raggiungere dei requisiti significativi, è stato molto complesso e dettagliato” – spiegano Postorino (Palextra) e Girella (Accademia del Tennis) – “ma ciò ha permesso di poterci accreditare nei circuiti più importanti, e portare la città di Reggio Calabria all’interno di agende sportive degne di nota sia per i nomi che sono giunti in riva allo Stretto, sia per la partecipazione di pubblico. Da sottolineare, infatti, non solo i numeri, garanzia di presenze sull’intero territorio, ma anche gli standard qualitativi dei tennisti presenti, che risultano essere molto forti sia a livello competitivo che agonistico. E’ per questo – concludono – che vogliamo invitare tutti coloro che amano lo sport, a trascorrere con noi questi ultimi giorni di torneo che, siamo certi, saranno appunto caratterizzati da una sana rivalità e da ammirevoli gesti atletici”.