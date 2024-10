Tennistavolo – Casper Reggio Calabria gioca per la storia

Le pongiste reggine cercheranno di ribaltare il pronostico che non le vede tra le favorite

Il Tennistavolo Casper Reggio Calabria sabato 11 e domenica 12 maggio tenterà l’impresa della storica promozione in serie A2 femminile. La squadra, composta dalla capitana Antonella Tomagra, Irina Bagina e Nicoletta Tomagra e guidata dal presidente Claudio Brandi, partirà sabato alla volta di Terni per disputare i Play-off.

La squadra reggina ha chiuso la prima fase al secondo posto del girone, perdendo il primato solo nell’ultimo concentramento, giocato a Vasto, quando il TT Casper era già matematicamente certo di partecipare alla fase finale del campionato.

A Terni, però, raggiungere l’obiettivo promozione non sarà facile: a disputare i Play-off ci saranno le migliori 16 squadre della serie B, le prime 2 di ogni girone, che si contenderanno i soli 3 posti disponibili in serie A2.

Sabato si disputerà la prima fase a gironi, la composizione dei 4 gironi sarà sorteggiata il giorno stesso e le teste di serie saranno stabilite tenendo conto della posizione in classifica delle titolari di ogni squadra. Domenica 12, le prime classificate di ogni girone si affronteranno negli scontri diretti e nello spareggio che varrà la promozione.

Le pongiste reggine cercheranno di ribaltare il pronostico che non le vede tra le favorite, visto l’altissimo livello tecnico delle squadre in campo. Serviranno le migliori prestazioni delle nostre giocatrici e un pizzico di fortuna per poter raggiungere l’obiettivo e disputare il prossimo anno a Reggio Calabria le partite del campionato di A2.