Teramo-Reggina: uno slogan della società abruzzese per invitare i tifosi allo stadio

Al via la prevendita dei biglietti. Per gli ospiti ancora attesa

La S.s. Teramo Calcio informa che è regolarmente iniziata la prevendita dei biglietti per assistere all’incontro con la Reggina, in programma domenica 1 dicembre (ore 15:00) allo stadio “Bonolis”.

Questo il piano tariffario tradizionale previsto, comprensivo dei diritti di prevendita:

INTERO RIDOTTO* UNDER 14** POLTRONISSIMA € 45,00 – – TRIBUNA € 25,00 € 20,00 € 2,00 DISTINTI € 15,00 € 13,00 € 2,00 CURVE € 12,00 € 10,00 € 2,00

* Donne, Over 65 (compiuti) e ragazzi dai 14 ai 17 anni (compiuti);

** Ragazzi fino a 13 anni (compiuti).

I PUNTI adibiti alla PREVENDITA a Teramo e Provincia sono:

– Teramo Point, via Irelli, 27 – Teramo;

– Caffè dell’Olmo, via Delfico, 56 – Teramo;

– Crossover, via Cavacchioli, 4 – Teramo;

– Disco Boom, via Fedele De Paulis, 3 – Teramo;

– Punto Snai Vincendo, via A.Pepe – Teramo;

– Goldbet, viale Bovio, 61 – Teramo;

– Sisal – Matchpoint, via Po – Teramo;

– Bar Centrale, via C.Colombo, 155 – San Nicolò a Tordino.

E’ confermata la modalità di acquisto on-line, direttamente sul circuito Vivaticket.

SOSTENITORI OSPITI

La vendita dei biglietti per i tifosi calabresi inizierà dopo la riunione del Gruppo Operativo di Sicurezza, in programma nel pomeriggio di domani, giovedì.

INVALIDI

Per poter usufruire dell’ingresso gratuito, gli invalidi al 100% devono presentare regolare richiesta di accredito annuale o, in alternativa, entro 48 ore dall’inizio della gara, unitamente ad un documento d’identità in corso di validità ed alla certificazione INPS attestante l’invalidità, qualsiasi altro tipo di certificazione (medico curante, specialista, ecc.) non verrà ritenuta valida per l’assegnazione del biglietto d’ingresso.

FIDAS

Per tutta la stagione sportiva in essere, i possessori di tessera di socio Fidas, esibendola esclusivamente presso i botteghini dello stadio “Bonolis” il giorno della gara, avranno diritto ad un’agevolazione tariffaria per tutti i settori pari al 10% rispetto al costo originario del ticket d’ingresso.

A FAVORE DI CARITAS E MULTA PAUCIS

Con un euro per ogni spettatore pagante (compresi gli abbonati) da devolvere in beneficenza alla Caritas e all’Associazione ‘Multa Paucis‘ che gestiscono le mense dei poveri, la Teramo Calcio vuole essere più vicina ai meno fortunati. La donazione verrà calcolata sulla base di tutti gli incassi delle tre partite casalinghe con Ternana (17 novembre), Reggina (1° dicembre) e Catania (15 dicembre).

Lo slogan utilizzato dalla società: “Uniti per te: iniziata la prevendita per il match contro la capolista” #invadeteci

Leggi anche

Leggi anche