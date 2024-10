Reggina, Rivas: ‘Certo che mi piacerebbe avere più spazio. Toscano? Tutto merito suo’

Il calciatore parla anche del suo possibile futuro in amaranto

E’ una delle piacevoli sorprese di questo campionato, l’acquisto-opportunità dell’ultima ora che però si sta rivelando prezioso con i suoi ingressi nei finali di gara. Qualità, forza e tecnica per Rigoberto Rivas, intervistato dai colleghi di Gazzetta del Sud: “E’ chiaro che mi piacerebbe avere più spazio, ma abbiamo una grande rosa. Siamo tutti titolari, si può essere decisivi anche giocando l’ultima mezzora, l’importante è continuare a fare bene per raggiungere l’obiettivo finale.

Ho sempre fatto la mezzala sinistra ma a Reggio sto facendo il trequartista o l’esterno, non ho problemi, decide sempre il mister. Rimanere alla Reggina? Non lo so, intanto pensiamo a vincere il campionato e poi decideremo insieme cosa fare, certo che l’idea della serie B mi stuzzica.

Il tecnico mi ha sorpreso positivamente, competente, ama il bel gioco e chiede tanta applicazione, il merito del primato è soprattutto suo. Mi sento spesso con Leon, mi ha raccontato gli anni trascorsi in amaranto, è un vero amico”.