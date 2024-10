Calcio: Bandecchi snobba il derby e chiede ai tifosi quando tornare in panchina

Sempre originale, sempre protagonista il presidente della Ternana Stefano Bandecchi . Lo fa ancora una volta attraverso un post sui social e tra gli argomenti trattati, il suo ritorno allo stadio, dichiarazioni riportate da calciofere.it: “Pensavo di tornare e avevo individuato nella settimana di Natale perché poi il 29 dicembre non ci sarò. Però visto che il 19 c’è la gara col Perugia e poi quella con l’Ascoli, due gare che voi tifosi vivete in maniera molto intensa ma che per me sono normali, ho pensato di tornare solo dopo e farvi vivere bene queste due gare. Anzi, ditemi voi cosa devo fare. Tornare in panchina contro Perugia e Ascoli oppure no?“.