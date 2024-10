Ternana: Bandecchi molto pesante contro la sua squadra e… quella avversaria

Aveva promesso il silenzio per tutto il corso della stagione, ma non ha resistito: "Non mi è stato imposto da Babbo Natale..."

Dopo la prima di campionato con sconfitta, il presidente della Ternana Stefano Bandecchi aveva promesso di non parlare più di calcio fino alla fine della stagione, ma in pochi ci avevano creduto, vista la sua passione intanto per la squadra della quale è proprietario, ma anche delle comunicazioni via social. La vittoria contro la Reggina per una settimana gli ha consentito di resistere, il crollo a Modena, invece, lo ha spinto a dichiarazioni molto pesanti, anche nei confronti dell’avversario:

Perso contro una squadra di m…a

” Siccome che il silenzio non mi è stato imposto da Babbo Natale, ma essendo stata una mia idea, non pensate che girano le scatole soltanto a voi perchè per quello che io pago di stipendi e per quello che io desidero ottenere, una partita come quella di oggi contro una squadra di m***a a me fa veramente arrabbiare, detto questo senza nessun rispetto e senza troppe chiacchiere è chiaro che sono arrabbiato più di voi, comunque troveremo la soluzione”. E aggiunge: “Siccome mi dicono che ho detto che il Modena è una squadra di m***a, volevo dire che il Modena non è una squadra di fenomeni, non è nemmeno una squadra imbattibile né la peggiore del mondo, volevo solo rafforzare il fatto che la mia squadra è fortemente di m***a, vuol dire solo che i miei calciatori non hanno capito nulla di come devono giocare. Chiedo scusa, comunque non è che mi siano piaciuti”.

