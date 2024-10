Ternana, Bandecchi: ‘Per vincere bisogna attaccare. Occasione persa’

Aveva immaginato probabilmente una domenica diversa il presidente della Ternana Bandecchi. Reggina e Bari hanno pareggiato e la sua squadra non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 sul difficile campo di Monopoli. Le sue dichiarazioni, in tre video diversi, sono state riprese dai colleghi di calciofere.it:

“Prima di tutto, voglio spendere due parole sul Monopoli, il cui allenatore ha fatto un ottimo lavoro. Squadra ben messa in campo e gestita nella maniera giusta. Ci hanno dato filo da torcere e sono stati bravi perché in certi momenti hanno anche avuto occasioni per chiudere la partita.

Cosa abbiamo fatto, noi, oggi? Abbiamo avuto una buona giornata? Abbiamo perso tempo? Vi dico il mio parere. Non è cambiato nulla in campionato, ma noi abbiamo perso una grande occasione. Il pareggio tra Reggina e Bari ci avrebbe permesso di fare un grande colpaccio. Dunque, diciamo che la giornata passa via un po’ insipida. Non è cambiato niente, ma è andato meglio agli altri che a noi. Noi, per cambiare le cose, dobbiamo vincere. E oggi, non abbiamo vinto. Noi dobbiamo giocare attaccando. A difenderci, non concludiamo nulla. E non è il nostro campionato.

Le mie valutazioni non sono da tecnico ed esperto di calcio. Sono da neo-tifoso. Non è che io vado allo stadio solo per vedere una partita. E’ bello, vedere un bel gioco. Ma l’importante non è partecipare, l’importante è vincere. Ed oggi, non siamo stati noi a vincere. Dunque, chiedo scusa a tutti coloro che anche nella mia squadra si occupano di calcio e che sono tecnici bravi e affermati. La mia è una valutazione da tifoso“.