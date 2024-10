Ternana, Lucarelli: ‘La Reggina? Mai visto in dieci anni una squadra che corre tanto’

Conferenza stampa pre gara del tecnico della Ternana Cristiano Lucarelli. Passaggi sulla Reggina prossimo avversario, poi gli infortuni e la voglia di riscatto. Le dichiarazioni dell’allenatore rossoverde riportate da calciofere:

“La Reggina corre tanto”

“La fortuna ha voluto che in attacco ci sia abbondanza e sarà un’opportunità per vedere all’opera gli altri. Gli unici sicuri assenti saranno Pettinari, Donnarumma e Martella. La Reggina? Non ho mai visto in 10 anni che alleno, una squadra che corre così tanto alla prima giornata, probabilmente non hanno fatto dei carichi di lavoro enormi. Hanno giocato con grande intensità. Il modulo di Inzaghi? Può cambiare in base ai giocatori, ma ha sempre vinto più in trasferta che in casa, chiudendosi bene e ripartendo in contropiede con i giocatori veloci che ha. Anche loro hanno l’obiettivo di vincere il campionato, arrivano con l’entusiasmo di aver vinto la prima a Ferrara. Il campo del Liberati? Abbiamo fatto un sopralluogo, mi pare che non sia un campo non praticabile, considerando le prime partite delle stagioni scorsi siamo avanti. Non sarà perfetto, ma la società come sempre ha fatto il massimo.

E’ una partita che va preparata bene, non ci precludiamo nessuna soluzione. Ad Ascoli Ghiringhelli ha avuto un problema al gemello, si era allenato poco negli ultimi giorni, ma domani è a disposizione. Dal punto di vista tattico è il giocatore più intelligente che abbiamo, deve darci di più in fase di possesso palla. Ad Ascoli il risultato ci ha punito troppo, se avessimo portato via punti nessuno avrebbe gridato al furto. Ho detto ai ragazzi di stare tranquilli, siamo anche più concentrati sui calci piazzati, è un momento che come gli avversari tirano la mettono all’incrocio dei pali”.