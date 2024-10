Ternana-Reggina, info prevendita settore ospiti

Conformemente a quanto stabilito dalle linee guida del protocollo d’intesa, approvate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, si comunica quanto segue: – la vendita dei tagliandi per il settore ospite sarà possibile senza Tessera del Tifoso

– il giorno della gara, i residenti della regione Calabria potranno acquistare solo i biglietti per gli altri settori dello stadio, sempre senza Tessera di fidelizzazione, mentre il settore ospite sarà chiuso alla vendita. In merito all’esposizione degli striscioni, il modulo da riempire e da rinviare ai contatti segnalati, unitamente a tutta la documentazione richiesta. potrà essere reperito nell’home page del sito www.ternanacalcio.com.