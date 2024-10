Reggina-Vibonese: ci siamo, prevendita aperta. Adesso tocca alla Commissione di Vigilanza

La Reggina comunica che, in seguito alla riunione GOS tenutasi stamane e in attesa delle definitive decisioni della Commissione di Vigilanza che si pronuncerà sabato 21 settembre, è aperta la prevendita per l’acquisto del tagliando d’ingresso allo stadio “Oreste Granillo“ di Reggio Calabria relativo la gara di campionato tra la compagine amaranto e la Vibonese, prevista per domenica 22 settembre alle ore 17.30.

Il tagliando di accesso allo stadio potrà essere acquistato online su vivaticket.ite a REGGIO CALABRIA presso:

TICKETING OFFICIAL REGGINA

Indirizzo: Piazza Duomo – Reggio Calabria

Telefono: 0965/1888789

Venerdì 20 e sabato 21 settembre no stop dalle 9.00 alle 20

Domenica 22 settembre: 10:00-17:30

INTERNET POINT

Indirizzo: Via Furnari, 38 Reggio Calabria – 3923173318

Orari: 15.30-20.15 Mar-Ven: 09.30-13.00 – 15.30-20.15 – Sab-Dom: 09.30-20.15

TABACCHERIA BAGNATO DOMENICA

Indirizzo: Via Stadio a Monte, 25 – Reggio Calabria

Telefono: 0965/ 51324.

Orari: Lun/Sab 7:00/13:30 – 15:00/20:30 | Dom 8:00/13:00

EASYTRAVEL

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele II, 89 Bagnara Calabra,

Telefono: 371 3279655

Orari: Lun/Sab 9:00/20:00

BART CAFE’

Indirizzo: Corso Garibaldi, 325 Reggio Calabria

Telefono: +39 0965 332908

Orari: Lun/Dom 0:00/24:00

BCENTERS

Indirizzo: Via Sbarre Centrali, 324 Reggio Calabria

Orari: Lun 14:30/20:15 | Mar/Ven 09:30/12:40 – 15:00/20:15 | Sab/Dom 09:30/20:15

SISAL MATCH POINT CATONA

Indirizzo: Via Nazionale Catona 177

Telefono: 0965/304888

Orari: Lun/Ven 9:00/13.00 – 15:00/20:30 | Sab/Dom 9:00/20:30

GOLD BET

Indirizzo: Viale Aldo Moro, 99 Reggio Calabria

GOLD BET

Indirizzo: Via Amm. Curzon, 10 Villa San Giovanni

TREKS

Indirizzo: Viale Larussa, 87 Villa San Giovanni

Per l’acquisto del biglietto è obbligatorio esibire il documento d’identità a cui va intestato il tagliando.

COSTO DEI BIGLIETTI STAGIONE 2019/20 PIU’ DIRITTI DI PREVENDITA PARI AL 10% DEL COSTO DEL TAGLIANDO A PARTIRE DA € 1.50:

Settore Intero Under 14 Curva Sud 10,00 € 6,00 € Tribuna Est 15,00 € 10,00 € Tribuna Ovest 20,00 € 15,00 € Sostenitori 50,00 € 30,00 €

SETTORE OSPITI

La vendita dei tagliandi del Settore Ospiti, come da disposizioni ministeriali, terminerà alle ore

19:00 di sabato 21/09/2019. Il tagliando d’ingresso allo stadio potrà essere acquistatosenza restrizioni al prezzo di 10 euro (più diritti di prevendita) del circuito Vivatickets

