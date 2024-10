Reggina: German Denis verso il secondo forfait?

German ci sarà? E' la domanda dei tifosi più ricorrente in questi giorni

Convocato per la sfida di Bari, l’attaccante della Reggina ha invece raggiunto i compagni in un secondo momento al S. Nicola. Ed il giocatore più prestigioso tra gli amaranto pare debba rinviare ancora l’appuntamento con il rettangolo di gioco, dopo quei minuti giocati in occasione della vittoria interna contro il Bisceglie.

L’infortunio muscolare non dovrebbe essere di entità importante, ma la precauzione in questi casi è d’obbligo per evitare, accelerando i tempi di recupero, di rovinare tutto rischiando di allungarli.

La valutazione ultima spetta ovviamente allo staff medico della società amaranto, insieme a quella del calciatore, ma ad oggi la sensazione è che Denis non sarà presente per la sfida di domenica contro la Vibonese.

