Ternana retrocessa, Bandecchi: ‘Non sono io il responsabile. Voglio il 5%’

"Chi mi imputa questa situazione è di una stupidità sublime. Ho già vinto la C e so come si fa"

La grande prestazione nella partita di andata, quel pareggio risultato immeritato e quindi l’idea o forse la convinzione di potersi assicurare la permanenza in serie B, giocando in casa il match di ritorno contro il Bari. E invece la Ternana di Breda ha conosciuto una pesantissima sconfitta insieme a una inaspettata retrocessione. Sui social si è scatenata la rabbia dei tifosi che hanno preso di mira, tra gli altri, anche l’ex presidente e ora sindaco di Terni Bandecchi. Quest’ultimo è intervenuto ai microfoni di Umbria24: “Io responsabile? Affatto. Voglio rientrare in società, almeno al 5%. Nel frattempo il progetto stadio-clinica andrà avanti.

Retrocedere non è mai una cosa simpatica, nel calcio purtroppo si vince e si retrocede. Non posso nemmeno trovare una risposta a chi mi imputa questa situazione perché è di una stupidità sublime. Ho venduto la squadra a maggio scorso, ho lasciato una squadra di un certo tipo. Poi la rosa è stata totalmente cambiata, dagli allenatori ai giocatori. Non ho potuto discutere niente, ognuno è libero di fare come meglio crede. Io sono retrocesso nel primo anno che ho comprato la Ternana e non posso certo fare il maestrino, ma mi viene da ridere quando qualcuno mi imputa la retrocessione.

La partita di ieri sera è stata condotta male – continua il sindaco di Terni – in buona fede l’allenatore è entrato in campo per difendere il risultato e quando si entra in campo per pareggiare poi spesso si perde. Che avremmo perso l’ho capito dai primi 5 minuti. La Ternana aveva la serie B in tasca e doveva giocare per vincere come sa fare e come ha fatto a Bari. Comunque l’allenatore aveva un’idea in testa e l’ha messa in campo, quindi il tutto è stato fatto in buona fede

Voglio rientrare in società. Non ho ancora sentito il presidente, gli ho voluto lasciare la nottata. È però mia intenzione anche come sindaco della città sentirlo e parlarci a mente fredda. Ho vissuto una retrocessione e che tante persone ti disturbino non è bello. Nella telefonata che ho in programma di fare gli proporrò anche di acquisire il 5% della squadra nonostante la categoria. Se Guida avrà voglia io darò il mio supporto ben volentieri. Ho già vinto la C e so come si fa, voglio dare il mio contributo”.

Si ricorda che Stefano Bandecchi è stato il primo a depositare l’offerta per l’acqusizione dei beni materiali e immateriali della Reggina.