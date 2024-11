Terranova: apertura ufficiale della nota catena d’abbigliamento a Reggio Calabria.

di Federica Geria – Terranova marchio di moda giovane e low cost che vanta più di 500 punti vendita sparsi in 33 nazioni e 50 anni di esperienza, grazie all’imprenditore e fondatore Vittorio Tadei, approda ora a Reggio Calabria.

Accessibile, informale, diretto e veloce, il fashion brand italiano, propone una linea easy to wear, caratterizzata da capi casual da indossare in ogni occasione e easy to buy, grazie ai prezzi totalmente accessibili al pubblico. Si distingue per la sua immagine, aggiornata, semplice e allo stesso tempo cool: “un’immagine fresca, solare, full of life. Meravigliosamente quotidiano: è questo il life-style del brand”.

Lo stile metropolitano di Terranova, arriva anche nella nostra città: il nuovissimo store al centro di Reggio Calabria, vanta una location di due piani, spaziosa e dalla posizione strategica, proponendo collezioni di abbigliamento e accessori per uomo, donna e bambino, dall’impronta urban e glamour.

Non resta dunque che aspettare la tanto attesa apertura di Terranova: opening Sabato 21 Febbraio 2015, sul Corso Garibaldi 88.