Elezioni Reggio, vulcano Cannizzaro. Gli altri inseguono…

La campagna elettorale di Reggio Calabria è iniziata. E la prima fotografia, piaccia o no, è già molto chiara. Da una parte Francesco Cannizzaro. Dall’altra tutti gli altri.

Siamo ancora ai nastri di partenza, certo. Ma il dato è fin troppo chiaro ed evidente. Perché la politica vive di programmi, idee, proposte. Ma vive anche di forza, presenza, entusiasmo, coinvolgimento, popolo. E ieri piazza De Nava ha evidenziato come il candidato sindaco del centrodestra parte davanti a tutti.

Il comizio di apertura della campagna elettorale di Cannizzaro ha trasformato piazza De Nava in uno stadio. Una piazza piena, rumorosa, partecipe, mai vista così gremita negli ultimi anni per un appuntamento politico. Nemmeno per le regionali. Una folla che ha accompagnato l’intervento del deputato reggino, salito sul palco dopo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. Tra le priorità, per Cannizzaro, le politiche sociali, i giovani, le periferie, i rifiuti, la depurazione e soprattutto il turismo, con annunci come il Polo fieristico a Pentimele, i 140 milioni per la depurazione e il centro per autistici.

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Cannizzaro ha mostrato i muscoli. Ma non solo.

Ha parlato da trascinatore, da candidato, da uomo di partito. Vulcanico e generoso. E con i lacrimoni a fine discorso. Ha ringraziato la sua squadra, ha rivendicato il lavoro costruito con Occhiuto, ha ricordato la forza delle 12 liste del centrodestra.

“Sarò il miglior primo cittadino di tutti i tempi”. Ha annunciato.

La prima domenica di campagna, post presentazione delle liste, ha quindi sancito una superiorità politica precisa. Non definitiva, perché la campagna elettorale è ancora lunga. Ma che oggi risulta evidente.

Intanto lo sfidante Domenico Battaglia, è stato politicamente assente. Non pervenuto. Il candidato del centrosinistra, nella prima vera domenica della corsa verso Palazzo San Giorgio, non ha lasciato il segno. E anche l’assenza, in momenti così, diventa un messaggio.

Quattro i candidati in campo: Cannizzaro, Battaglia, Eduardo Lamberti Castronuovo e Saverio Pazzano. Il centrodestra si presenta con una macchina larga, costruita su 12 liste, mentre il centrosinistra ne schiera 6. Due le liste civiche a sostegno di Lamberti Castronuovo. Una per Pazzano.

Tornando a ieri anche i due candidati civici hanno offerto immagini differenti.

Il dottor Eduardo Lamberti Castronuovo ha riempito la sala convegni dell’Hotel Excelsior. Lamberti è apparso emozionato, consapevole della difficoltà della sfida, ma anche determinato.

“Non partiamo battuti. Su questo non c’è dubbio”. E’ il monito del dott. Lamberti davanti ad una sala gremita.

Saverio Pazzano, infine, ha confermato energia, entusiasmo e presenza. Ma la piazza non ha restituito la stessa forza. Attorno a lui, solo i candidati. Pazzano conosce la città, sa parlare ai quartieri, ha una comunità politica riconoscibile. Ma la prima uscita di ieri a piazza Camagna non ha lasciato il segno.

In mezzo ai due eventi, tra Lamberti e Pazzano, arriva poi una ‘mazzata’ per il centrodestra. La lista “Ogni Giorno Reggio Calabria”, viene ricusata dalla commissione elettorale per 28 firme oltre il limite massimo consentito.

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Un ‘terremoto’ politico che però, al momento, non ha scosso la campagna.

C’è poi un altro scatto nel rullino della prima domenica di campagna elettorale. La fotografia che immortala l’abbraccio tra Francesco Cannizzaro e Domenico Battaglia, avvenuto prima dell’apertura della campagna del centrodestra. Un gesto inusuale in una città abituata spesso a scontri duri e campagne velenose. I due si sono salutati, abbracciati e augurati buon lavoro, rilanciando l’idea di una competizione nel rispetto personale.

Ed è questa forse l’immagine più bella allo ‘start’ delle comunali.

La prima domenica di campagna elettorale dunque ci offre un dato: Cannizzaro corre. Gli altri inseguono. Battaglia deve provare adesso ad accendere la sua campagna. Lamberti deve continuare a spingere con lo slogan condiviso dalla stragrande maggioranza dei reggini ‘Per una città normale’. Pazzano deve uscire dal recinto dei suoi e tornare a parlare alla città oltre la sua comunità politica.

Intanto oggi arriverà il primo confronto promosso da Confindustria e Cna. Sarà un passaggio importante, perché porterà i candidati sul terreno delle idee, delle imprese, dello sviluppo, del lavoro, della criminalità. E di tanto altro.

Di tutte le fotografie di ieri, una tra tutte rimane però la più impressa. Quella della folla di piazza De Nava. Perchè Reggio non ha ancora eletto il suo sindaco, ma c’è già un favorito. E il nome è più che chiaro…