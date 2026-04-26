‘Adesso Reggio’, bagno di folla a Piazza De Nava per Cannizzaro: ‘Faremo risorgere la città’

L’apertura della campagna elettorale di Francesco Cannizzaro, candidato sindaco del centrodestra alle prossime comunali di Reggio Calabria, si è trasformata in un abbraccio collettivo. Una folla che ha accompagnato l’intero evento fino all’intervento finale del deputato reggino, salito sul palco dopo il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Cannizzaro ha parlato da candidato, ma anche da uomo visibilmente colpito dalla risposta della città. Lo ha detto senza giri di parole, consegnando alla piazza uno dei passaggi più personali della serata:

“Stasera ho pianto davanti a questa piazza, non mi vergogno a dirlo. Ma è anche l’adrenalina, quasi non dormo la notte”.

Un momento emotivo, arrivato al termine di un discorso lungo e carico di toni politici, programmatici e identitari. Il messaggio è stato chiaro: il centrodestra vuole presentarsi come alternativa netta all’amministrazione uscente, puntando su giovani, competenze, periferie, sociale e grandi opere.

Il rapporto con Occhiuto e il messaggio alla città

L’evento si è aperto nel segno del rapporto politico e personale tra Cannizzaro e Occhiuto. Il governatore ha ribadito il proprio sostegno al candidato sindaco, tracciando una linea diretta tra Regione, Governo e Comune.

Cannizzaro ha raccolto quel passaggio e lo ha trasformato in uno dei punti centrali della sua proposta: Reggio, secondo il candidato del centrodestra, deve tornare a dialogare con i livelli istituzionali superiori. Non più una città isolata, ma un capoluogo capace di chiedere, ottenere e programmare.

Da qui il richiamo costante all’ambizione che deve andare di pari passo con la risoluzione dei servizi essenziali.

Sociale e giovani: “Faremo un Centro per autistici”

Uno dei primi temi affrontati da Cannizzaro è stato quello delle politiche sociali. Il candidato ha promesso attenzione concreta alle fragilità e alle famiglie, annunciando la volontà di realizzare un Centro per autistici.

Un passaggio che ha segnato la parte più sociale del suo intervento. Cannizzaro ha insistito sulla necessità di riportare al centro le persone, soprattutto chi oggi si sente lasciato solo da un sistema comunale che, a suo dire, non ha dato risposte sufficienti.

Il sociale, nella visione del candidato, non deve essere un capitolo secondario del programma. Deve diventare uno degli assi principali della futura amministrazione, con Cannizzaro che ha dedicato tutta la prima parte del suo intervento alle politiche sociali.

L’attacco al centrosinistra: “Spazio ai trombati della politica”

Non sono mancati i toni duri contro l’amministrazione uscente e contro il centrosinistra. Cannizzaro ha attaccato la gestione del Comune, chiamando in causa anche la macchina amministrativa e i dirigenti.

Il candidato del centrodestra ha criticato la scelta del centrosinistra listone unico per le circoscrizioni, preciso l’affondo al campo avversario. “Hanno dato spazio ai trombati della politica del centrosinistra”.

Diametralmente opposta invece la scelta del centrodestra, “una scelta di coraggio, costruita attorno a giovani, laureati e nuove energie”, ha evidenziato Cannizzaro, facendo salire sul palco i 5 candidati alla presidenza delle circoscrizioni: ‘Votare per loro significa votare per Cannizzaro’.

Periferie, circoscrizioni, strade e rifiuti

Cannizzaro ha poi spostato il discorso sulle periferie. Secondo il candidato sindaco, Reggio deve tornare a occuparsi dei quartieri, delle strade, dei servizi essenziali e degli interventi strutturali.

Spazio anche alla questione rifiuti, indicata tra le emergenze da affrontare con decisione.

Depurazione, l’annuncio: “140 milioni, 30 per Gallico”

Tra gli annunci più rilevanti della serata c’è quello legato alla depurazione. Cannizzaro ha parlato di 140 milioni di euro destinati al settore, con 30 milioni per il depuratore di Gallico.

Il candidato sindaco di centrodestra ha presentato l’intervento come una delle basi per cambiare davvero il rapporto tra la città, il mare e l’ambiente.

Un altro passaggio chiave riguarda Pentimele. Cannizzaro ha promesso di bloccare l’attuale progetto dell’amministrazione e di lavorare a un grande polo fieristico.

Rilanciata in sostanza la battaglia portata avanti per mesi da CityNow: fare di Pentimele un grande polo fieristico e congressuale, luogo capace di attirare eventi, presenze e investimenti.

Cannizzaro ha poi alzato lo sguardo su turismo, porto, università e mare.

Ha rivendicato i 15 milioni di euro legati a un suo emendamento per il porto, promettendo di realizzare “il porto turistico più bello della Calabria”.

Spazio anche al Campus universitario, l’obiettivo dichiarato è ospitare studenti stranieri e giovani provenienti da altre regioni.

“Candideremo Reggio ad ospitare un salone nautico di tutto rispetto, ci vorrà tempo e organizzazione, ma se Reggio si candida a ospitare il Vinitaly non vedo perché non pensare in grande”, ha evidenziato.

Reggio cuore del Piano Mattei e la partita del Ponte

Nel discorso è entrata anche la dimensione nazionale e internazionale. Cannizzaro ha detto di aver pensato, insieme a Occhiuto e Tajani, alla candidatura di Reggio come cuore del Piano Mattei.

Poi il passaggio sul Ponte sullo Stretto. Il candidato ha attaccato l’amministrazione comunale sostenendo che Reggio, a differenza degli altri territori coinvolti, non ha chiesto opere compensative.

Cannizzaro ha poi puntato il dito contro la gestione dei fondi pubblici. Ha parlato di 30 milioni di euro persi per Agenda Urbana e ha attaccato duramente l’amministrazione uscente:

“Si dovrebbero chiudere in una stanza e vergognare. Sto aspettando di capire cosa abbiano realizzato in città col PNRR”.

La chiusura di intervento è appassionata, intensa, salgono i decibel dal microfono di Cannizzaro. “Reggio risorgerà, deve essere orgogliosa del suo Sindaco. Io mi candido a scrivere la storia insieme a voi e a diventare il miglior Sindaco che la città abbia mai avuto”.

L’apertura della campagna elettorale del centrodestra, più ancora delle parole, ha consegnato una fotografia precisa: il centrodestra è entrato ufficialmente in campagna elettorale con una prova di forza. E Cannizzaro, davanti a una Piazza De Nava stracolma, ha mostrato determinazione e idee chiare.