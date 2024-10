Terreno Granillo in pessime condizioni, Reggina-Monza a rischio

Reggina-Monza è a rischio rinvio. Pomeriggio infuocato al Granillo e non solo per le condizioni climatiche. L’atteso esordio degli amaranto, in programma oggi alle 18, potrebbe essere rinviato o addirittura vedere la vittoria degli ospiti per 0-3 a tavolino.

Motivo del possibile rinvio sono le pessime condizioni del terreno di gioco del Granillo. Il direttore di gara, Antonio Giua, sta decidendo il da farsi di concerto con i dirigenti delle due squadre e la Lega di serie B. Difficile al momento capire quale sarà la decisione finale, di sicuro per il rinvio della gara servirebbe l’ok della società lombarda, altrimenti per la Reggina potrebbe materializzarsi lo 0-3 a tavolino. Attimi concitati al Granillo, decisione attesa a breve.