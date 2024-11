Tesori del Mediterraneo: a Reggio Calabria 4 giorni di eventi sul Lungomare Falcomatà.

Si svolgerà dal 28 al 31 agosto 2014 sul lungomare di Reggio Calabria l’ormai nota manifestazione de “I tesori del Mediterraneo“. La manifestazione comprenderà spettacoli serali all’Arena dello Stretto, un concorso nazionale di bellezza, stand promozionali e la tanto attesa regata del Mediterraneo.Ecco il programma:Giovedì 28 agosto 2014-Ore 9:00 Arrivo delegazioni -Ore 9:00 – 12:00 Prove equipaggi con le barche -Ore 10:00 – 12:00 Riunione organizzativa evento per informazioni, consegna programma e abbigliamento -Ore 16:00 – 21:00 Prove equipaggi con le barcheVenerdì 29 agosto 2014-Ore 9:00 Visite turistiche guidate per le delegazioni -Ore 9:00 – 12:00 Prove equipaggi con le barche -Ore 10:00 – 12:00 Le Miss del Concorso “La Venere del Mediterraneo” incontrano la giuria -Ore 17:30 – 21:00 “La Regata del Mediterraneo” (Qualificazioni) -Ore 21:30 Intrattenimento musicale e prove generali spettacoliSabato 30 agosto 2014-Ore 9:00 Visite turistiche guidate per le delegazioni -Ore 9:00 – 12:00 Prove equipaggi con le barche -Ore 10:00 – 12:00 Le Miss del Concorso “La Venere del Mediterraneo” incontrano la giuria -Ore 15:00 – 17:00 Prove equipaggi con le barche -Ore 18:00 – 21:00 “La Regata del Mediterraneo” (Gare) -Ore 21:30 Spettacolo con la partecipazione delle Miss del Concorso Nazionale “La Venere del Mediterraneo”, Ospiti d’eccezioneDomenica 31 agosto 2014-Ore 10:00 – 12:00 Prove equipaggi con le barche -Ore 10:00 – 12:00 Le Miss del Concorso “La Venere del Mediterraneo” incontrano la giuria -Ore 15:00 – 17:00 Prove equipaggi con le barche -Ore 19:00 – 21:00 “La Regata del Mediterraneo” (Finale) -Ore 21:30 Spettacolo “L’OLIMPO DEGLI DEI” con la partecipazione delle Miss del Concorso Nazionale “La Venere del Mediterraneo”, ospiti d’eccezione