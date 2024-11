Tesori del Mediterraneo: scopri tutti gli eventi che si terranno sul Lungomare di Reggio Calabria dal 28 al 31 agosto 2014.

M. Carmela Di Marte – “I TESORI DEL MEDITERRANEO” Edizione 2014, un evento originale che vuole coinvolgere realtà nazionali, in un’iniziativa che ha lo scopo di coniugare aggregazione, promozione, scambio culturale e dialogo, tra tutti i suoi protagonisti.Enti importanti, aziende e sponsor prestigiosi hanno partecipato all’iniziativa, provenienti da tutta l’Italia.Lo stretto che divide Calabria e Sicilia, il più bel chilometro d’Italia, il calore del clima e della sua gente, l’ospitalità del popolo reggino, l’accoglienza degli amministratori pubblici, hanno conquistato tutti i partecipanti entusiasti della manifestazione, che hanno apprezzato la kermesse che si è contraddistinta per l’autenticità e per l’enorme ritorno d’immagine.L’edizione 2014, che si terrà dal 28 al 31 agosto, è ancora più ricca di idee ed iniziative innovative tendenti a migliorare ed ampliare il programma: sport, cultura, turismo, commercio, spettacolo, attività sociali e produttive.Coinvolgere le città d’Italia serve per mettere in moto il meccanismo che muove l’industria del turismo, affinché venga stimolata attraverso delle proposte nuove e concrete necessarie per affrontare un mercato importante ed imponente come quello del Mediterraneo.Teatro della manifestazione sarà lo Stretto di Messina, dove si dovranno allestire tutte le iniziative utilizzando al meglio le risorse dei luoghi bagnati da questo splendido specchio d’acqua.L’evento “I Tesori del Mediterraneo” si contraddistingue in quanto è composto da altri eventi:Primo tesoro: “La Regata del Mediterraneo”Nello specchio d’acqua dello Stretto che unisce Reggio Calabria e Messina, incanto e competizione sportiva sono gli elementi che caratterizzano la regata dell’edizione 2014.Equipaggi composti da 4 rematori e un timoniere, provenienti da tutta l’Italia, gareggeranno solcando le acque della Fata Morgana, vogando per 500 metri.Un evento unico ambientato in una scenografia naturale e suggestiva. Secondo tesoro: il concorso di bellezza “La Venere del Mediterraneo”Protagoniste le donne, provenienti da tutta l’Italia. Il gentil sesso vuole farsi conoscere non solo per la bellezza ma anche per le enormi capacità intellettive, culturali e pratiche.Gerardo Sacco, maestro orafo famoso nel mondo, ha disegnato e realizzato la coroncina (tiara) della vincitrice.Le rappresentanti delle città o degli enti partecipanti, gareggeranno e animeranno le giornate e le serate della manifestazione, destreggiandosi nel ricco programma a loro destinato.Le fasce che saranno assegnate sono:- Miss Venere vincitrice assoluta del concorso – Miss Giunone per il sorriso più bello – Miss Diana per l’eleganza – Miss Minerva per la simpatia – Miss Athena per la migliore prova disputataTerzo tesoro: “La Cittadella del Mediterraneo”Stand espositivi e promozionali saranno il cuore pulsante e festoso della Cittadella.Le città, gli enti e le aziende partecipanti avranno la possibilità di far conoscere ed apprezzare i loro prodotti, promuovere il turismo, fare pubblicità.Quarto tesoro: lo spettacolo “I giochi delle Dee”Le miss del concorso “La Venere del Mediterraneo”, si esibiranno in una prova di abilità, dando vita ad uno spettacolo divertente ed unico nel suo genere. Ospiti d’eccezione.Quinto tesoro: il galà-spettacolo “L’Olimpo degli dei”Il galà finale sarà un resumè delle quattro giornate e darà il giusto risalto a tutti coloro che hanno partecipato alla manifestazione. Verranno consegnati i premi per i primi tre classificati della Regata e ci sarà l’incoronazione della “Venere del Mediterraneo”. Quindi, a conclusione della serata, ci saranno i ringraziamenti per tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione stessa ed un arrivederci caloroso all’edizione del 2015 della manifestazione “I Tesori del Mediterraneo”. Ospiti d’eccezione.PROGRAMMA DI MASSIMA GIOVEDI’ 28 AGOSTO 2014- Ore 07.00 Arrivo equipaggi e delegazioni (sistemazione in hotel) – Ore 07.00 -10.30 Prove equipaggi con le barche – Ore 10.30 Consegna stand – Ore 17.00 Riunione organizzativa evento per informazioni, consegna programma e abbigliamento – Ore 18.00-00.30 Apertura “Cittadella del Mediterraneo” (stand promozionali) – Ore 19.00 – 21.00 Prove equipaggi con le barche – Ore 21.30 Incontro di benvenuto alle delegazioniVENERDI’ 29 AGOSTO 2014- Ore 07.00 – 10.30 Prove equipaggi con le barche – Ore 10.00 – 12.00 Le miss del concorso “La Venere del Mediterraneo” incontrano la giuria – Ore 17.00 Visite turistiche guidate per le delegazioni – Ore 18.00 – 00.30 Apertura “Cittadella del Mediterraneo” (stand promozionali) – Ore 19.00 – 21.00 “La Regata del Mediterraneo “ (Qualificazioni) – Ore 21.30 Spettacolo “Salite a Bordo”SABATO 30 AGOSTO 2014- Ore 07.00 – 10.30 Prove equipaggi con le barche – Ore 10.00 – 12.00 Le miss del concorso “La Venere del Mediterraneo” incontrano la giuria – Ore 15.00 – 17.00 Prove equipaggi con le barche – Ore 17.00 Visite turistiche guidate per le delegazioni – Ore 18.00-00.30 Apertura “Cittadella del Mediterraneo” (stand promozionali) – Ore 19.00 – 21.00 “La Regata del Mediterraneo “ (Gare) – Ore 21.30 Spettacolo “I Giochi delle DEE” DOMENICA 31 AGOSTO 2014- Ore 07.00 – 10.30 Prove equipaggi con le barche – Ore 10.00 – 12.00 Le miss del concorso “La Venere del Mediterraneo” incontrano la giuria – Ore 15.00 – 17.00 Prove equipaggi con le barche – Ore 17.00 Visite turistiche guidate per le delegazioni – Ore 18.00-00.30 Apertura “Cittadella del Mediterraneo” (stand promozionali) – Ore 19.00 – 21.00 “La Regata del Mediterraneo “ (Finale) – Ore 21.30 Spettacolo “L’OLIMPO DEGLI DEI”