‘I Tesori del Mediterraneo’: chiusura con il botto, straordinaria partecipazione di pubblico

Si è conclusa con una giornata ricca di emozioni la XXI edizione de I Tesori del Mediterraneo, che ha trasformato ancora una volta Reggio Calabria nel cuore pulsante del Mediterraneo, tra sport, cultura, promozione del territorio, legalità e grande spettacolo.

L’ultima giornata si è aperta con le visite turistiche gratuite, in collaborazione con l’ATAM RC, ai principali siti di interesse della città, offrendo a cittadini e visitatori l’opportunità di scoprire il patrimonio storico e culturale reggino, mentre sullo specchio d’acqua dello Stretto è andato in scena l’atteso epilogo della Regata del Mediterraneo, accompagnato dall’appassionato e avvincente racconto di Carlo Arnese.

Le condizioni meteo sono risultate molto diverse rispetto ai due giorni precedenti: il sensibile calo del vento di tramontana ha reso il campo di gara particolarmente calmo, creando condizioni ideali per le competizioni remiere.

Ad aprire il programma agonistico è stata la finale valida per le posizioni dal quinto all’ottavo posto, vinta dal Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, protagonista di una prova impeccabile.

Grande spettacolo anche nella finalissima, che ha visto confrontarsi CUS Bari, Città di Monopoli, Circolo Canottieri Irno Salerno e la Federazione Italiana Canottaggio a Sedile

Fisso in una gara combattuta e ricca di continui cambi di ritmo. A conquistare la vittoria è stato l’equipaggio della Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso, che ha fermato il cronometro sul tempo di 3’26”24.

Il bilancio delle tre giornate di gare conferma la costante crescita tecnica degli equipaggi partecipanti, che hanno dato vita a batterie disputate con grande correttezza e nel pieno rispetto dei valori dello sport, contribuendo a offrire al pubblico uno spettacolo di alto livello.

Dalle 19.30 la Cittadella del Mediterraneo ha continuato ad animare il Lungomare con stand espositivi e promozionali dedicati alle eccellenze del territorio, accogliendo migliaia di visitatori.

Particolarmente seguito il Salotto televisivo “Legalità e Sicurezza”, che ha visto confrontarsi autorevoli rappresentanti delle istituzioni e delle Forze dell’ordine. Sul palco dell’Arena dello Stretto sono intervenuti: Liana Esposito, Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Sara Amerio, Sostituto Procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, Sara Castiglione, Commissario Capo della Polizia di Stato, Italo Iofanti, Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, Alessio Romeo, Capitano di Fregata della Capitaneria di Porto, Luigi Borzumati, Tenente della Polizia Locale di Reggio Calabria, Natalia Spanò, presidente dell’Associazione Nuovi Orizzonti.

Il Sostituto Procuratore, Liana Esposito, prima del suo intervento, ha inteso complimentarsi con la Presidente Spanò, per la tenacia, la lungimiranza e la visione che ha, e che ha avuto, in questi lunghi ventuno anni. Anni senza sbavature e con l’obiettivo primario di lavorare nella legalità con le istituzioni e con le forze dell’ordine, che negli anni non hanno fatto mai mancare la loro presenza, a dimostrazione della riconosciuta valenza dell’evento, non solo in ambito regionale.

Il confronto ha affrontato temi di grande attualità, dalla devianza giovanile al caporalato, dalla sicurezza urbana alla tutela del mare, ribadendo l’importanza della collaborazione tra istituzioni, magistratura, Forze dell’ordine e mondo dell’associazionismo per promuovere una diffusa cultura della legalità.

In contemporanea, all’Opera Tresoldi, gli Incontri Letterari “Premio Apollo”, condotti dalla giornalista Antonella Giordano, che anche quest’anno con raffinatezza e competenza, ha confermato l’importanza di un appuntamento culturale di riferimento, offrendo al pubblico momenti di confronto con autori e protagonisti del panorama editoriale.

Il gran finale si è svolto all’Arena dello Stretto con lo spettacolo “Olimpo degli Dei”, condotto con eleganza e professionalità da Adriana Volpe, madrina d’eccezione, che ha accompagnato il pubblico in una serata scandita da spettacolo, musica e momenti istituzionali, valorizzando i diversi appuntamenti conclusivi della manifestazione.

Tra i momenti più applauditi, la cerimonia di premiazione della Regata del Mediterraneo, che ha celebrato gli equipaggi vincitori davanti al caloroso pubblico dell’Arena, la raffinata sfilata firmata Rocca Gioielleria, impreziosita dall’esposizione delle prestigiose creazioni Damiani, simbolo dell’eccellenza dell’alta gioielleria italiana, e l’esibizione di Dario Bandiera, che con la sua ironia, la sua verve e il coinvolgimento del pubblico ha regalato un finale all’insegna del divertimento.

I momenti musicali sono stati affidati alla voce calda e magnetica di Désirée Nobile, mentre la danza all’ASD Studio Danza di Andrea e Danila Crisafi.

“Si chiude così – dichiara la presidente e direttrice artistica Natalia Spanò – un’edizione che ha saputo coniugare, ancora una volta, a sport, cultura, turismo, legalità e spettacolo, confermando ancora una volta i Tesori del Mediterraneo come uno degli appuntamenti più

rappresentativi dell’estate calabrese”. “I tesori sono ormai un hub – le parole di Paolo Catalano, organizzatore dell’evento – un’importante vetrina di promozione per Reggio Calabria e per l’intero territorio mediterraneo”.