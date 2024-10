Estate Reggina: ‘I tesori del Mediterraneo’ torna in città

Importanti nomi del mondo artistico nazionale calcheranno il palco de I Tesori, pronti a far festa anche per questa estate 2023

Stanno per tornare, per la XVIII edizione, I Tesori del Mediterraneo.

Diventa maggiorenne la manifestazione che, istituzionalizzata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per il suo altissimo valore sociale e culturale, quest’anno spegne ben 18 candeline.

I salotti televisivi, il premio letterario Apollo, gli incontri letterari, gli spettacoli, la regata del Mediterraneo, la cittadella con i suoi stand, sono ormai una tradizione di questa bella kermesse che da quasi un ventennio arricchisce l’estate di reggini e turisti e che tornerà ad animare il Lungomare Falcomatà dal 25 al 30 luglio.

Grande fermento per questa complessa macchina organizzativa, dunque, che vede ormai scivolare giù gli ultimi granelli della clessidra, ma che è pronta a sollevare il sipario sullo sfondo di una scenografia suggestiva quale l’Arena Ciccio Franco, direttamente sul nostro mare, di fronte allo Stretto di Messina.

Un valore aggiunto, quello paesaggistico, per questo grande contenitore, ideato da Natalia Spanò, organizzatrice e presidente dell’associazione Nuovi Orizzonti che, insieme a Paolo Catalano, è riuscita con grande spirito di abnegazione e con non pochi sacrifici, a metter in piedi e a sostenere una manifestazione ormai internazionale, mossa dalla passione per la propria terrà.

Così, anche quest’anno, si riconferma l’appuntamento con la cultura, lo sport, l’arte, la storia, la tradizione. Non mancheranno la musica, le letture, i dibattiti, i personaggi del mondo dello spettacolo e, ancora, le istituzioni civili e militari che ci racconteranno uno spaccato del nostro presente in una chiave critica e autocritica ma sempre positiva e propositiva, celebrando quello che di buono la nostra terra offre e può offrire.

La conferenza stampa di presentazione è prevista per martedì 25 luglio alle ore 10 e 30, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.