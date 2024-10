‘Tesori del Mediterraneo’, presente l’Università Mediterranea, Scordamaglia: “Orgogliosi di aver partecipato”

Valerio Scordamaglia, docente dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria intervistato da CityNow Sport ha spiegato in occasione della manifestazione ‘Tesori del Mediterraneo”:

“Siamo orgogliosi di aver partecipato, questo è il primo anno, non sarà l’ultimo. C’è stata grande risposta da parte degli studenti, siamo arrivati decimi sulle dodici imbarcazioni presenti, ma non è il risultato che conta in questo caso. Complimenti ai vincitori, la finale è stata veramente entusiasmante!”.