Stecca-Carambola: nel direttivo regionale la nomina di Natalino Santoro

Importante celebrazione per l’associazione sportiva The Game’s Palace, un fiore all’occhiello della comunità di Villa San Giovanni, che ha recentemente visto la nomina di uno dei suoi membri più illustri, Natalino Santoro, nel direttivo regionale di Stecca-Carambola. Questo evento ha segnato un significativo riconoscimento sia per Santoro che per l’associazione, consolidando ulteriormente il loro impatto nel panorama del biliardo e del bowling regionale.

L’elezione, tenutasi a Cosenza lo scorso 25 maggio, ha sancito Santoro come unico rappresentante eletto dalla provincia di Reggio Calabria per il quadriennio 2025-2028. Questo risultato non solo enfatizza l’importanza di Santoro all’interno della comunità sportiva ma riflette anche l’alta stima e il rispetto guadagnati da The Game’s Palace.

La candidatura di Santoro ha avuto il pieno supporto di Santi Caratozzolo, amico e campione di biliardo, che ha visto in lui la figura ideale per rappresentare gli interessi degli appassionati di biliardo a livello regionale. Il sostegno non è mancato nemmeno da parte di Achille Mignolo, altro nome noto nel circuito del biliardo, e dall’intero CSB (Circolo Sportivo Biliardistico) di The Game’s Palace, che hanno contribuito attivamente alla campagna elettorale.

Il presidente di The Game’s Palace e tutti i soci si sono detti estremamente soddisfatti di questa elezione, riconoscendo in essa non solo un onore personale per Santoro ma anche una vittoria per l’associazione stessa. L’incarico di consigliere regionale permetterà a Santoro di promuovere ulteriormente lo sviluppo del biliardo e del bowling, garantendo che The Game’s Palace continui a essere un punto di riferimento essenziale per gli sportivi della regione.

La comunità di Villa San Giovanni e la regione intera possono aspettarsi grandi cose da questa collaborazione, che promette di portare innovazione e crescita nel campo del biliardo e del bowling. La strada verso il 2028 appare brillante per The Game’s Palace e per il neo consigliere regionale Santoro.