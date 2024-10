Buona la seconda. Tutto pronto per il concerto dei Thegiornalisti a Reggio Calabria

Tutto esaurito il PalaCalafiore di Reggio Calabria, grande attesa per il concerto dei Thegiornalisti

Ci siamo. Tutto pronto per l’atteso concerto dei Thegiornalisti al Palacalafiore di Reggio Calabria. Concerto doppiamente atteso considerato che l’appuntamento, in origine, avrebbe dovuto essere per il 3 aprile. Il concerto però fu rinviato a causa di una laringotracheite che aveva colpito il frontman del gruppo, Tommaso Paradiso.

LEGGI ANCHE

Ci dispiace tantissimo – avevano dichiarato i Thegiornalisti – non vediamo l’ora di recuperare per essere lì con voi. P.S. grazie Bari, non ce l’avremmo fatta stasera senza di voi, ricordatevi la promessa di Tommy”. I Thegiornalisti saranno a Reggio Calabria il 4 maggio, a Bari il 7 maggio, a Roma il 13 maggio e a Milano il 14 maggio.