“The Voice of Romania”, grande successo per la cantante reggina Meriam Jane

Grande successo nella seconda puntata di “The Voice of Romania” per Meriam Jane, la cantante reggina in passato protagonista della rubrica di Citynow, ‘TalentiReggini’. Standing ovation dopo l’esibizione di “Natural Woman”, sia da parte del pubblico che dei giudici, tanto che il noto Tudor Chirila ha strappato letteralmente il pulsante portandolo alla giovane artista per essere scelto come coach.

L’esperienza di Meriam Jane in Romania si materializza durante il mese di Marzo quando sostiene il primo provino per la partecipazione a questo prestigioso Talent. I produttori e la Commissione del posto rimangono immediatamente impressionati dal talento vocale e dalla sua capacità interpretativa. Viene quindi invitata a sostenere ulteriori step per poter tentare di entrare all’interno del talent show.

Emozionata e felice la cantante reggina: “Sono assolutamente entusiasta di questa esperienza al talent show rumeno, che si pone per qualità di produzione tra i primi 5 in Europa. In Romania il fenomeno musica è davvero molto interessante, gli artisti di media ed elevata fama ottengono moltissimi consensi, vendono date e ricevono milioni di likes sui propri video pubblicati. Sempre in Romania in questo periodo soprattutto si vive di musica e sono moltissimi i locali che propongono eventi dal vivo, esiste un fibrillante mercato in questo senso, mercato che può essere aggredito grazie alla visibilità che una occasione del genere può conferire”, dichiara la cantante ai microfoni di Calabriapost.net.

Questo può accadere in talent show come “The Voice of Romania” che può diventare per Meriam Jane davvero importante per poter lanciare la sua attività artistica, basti pensare che la prima puntata ha ottenuto sulla ammiraglia televisiva nazionale commerciale “Pro tv” uno share incredibile (32,2%).

Meriam dopo le blind audition ha ottenuto moltissimi likes sul video pubblicato e oltre 150.000 visualizzazioni della sua performance in soli 2 giorni (alla sua prima apparizione). I media rumeni si stanno già interessando alla cantante calabrese di origini africane, con una serie di articoli che parlano della sua esibizione e del suo talento. I feedback giunti dal pubblico sono davvero molto interessanti. Prossimo step sarà il duello, la sfida, dove Meriam Jane tenterà di arrivare ai live finali di questo prestigioso talent show.

IL VIDEO DELL’ESIBIZIONE