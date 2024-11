Tiago Braga sceglie Reggio per il suo nuovo singolo. Lunedì 8 alla “Spiaggia Libera” di Lazzaro la visione in anteprima del videoclip.

di Vincenzo Comi – L’aveva anticipato qualche mese fa Maurizio Albanese della ‘Real Fat studio’, socio della ‘Tanto di Cappello Production’.“Dal 30 di agosto Tiago sarà a Reggio Calabria per ultimare le registrazioni del nuovo singolo e per le riprese del suo nuovo videoclip – aveva avvisato Albanese – Il cantautore portoghese, dopo l’esperienza di “The Voice” (Portogallo) ha scelto il Real Fat Studio per la produzione del suo nuovo singolo “Still In Love With You”.”Il giovane artista, è atterrato qualche giorno fa a Reggio Calabria, affidando al team ‘Tanto di Cappello” la produzione del suo videoclip.“Ho deciso di lavorare con loro perché sin dall’inizio sono stati davvero fantastici con il loro lavoro e le tante cose che ci sono da fare per la realizzazione di un videoclip – spiega Tiago Braga – Ho lavorato con molti altri produttori in passato ma loro sono davvero bravi e professionali. Non avrei mai immaginato che mi aprissero le porte e che contribuissero così tanto all’anima del brano. Sono davvero contento di poter lavorare alla mia canzone con questo gruppo di giovani reggini. E’ la prima volta che vengo in Italia. Non conoscevo Reggio Calabria ma in foto e mi era sembrata bellissima. Quando sono atterrato a Reggio ho visto la città da sopra le nuvole e mi è sembrata incantevole. Non ho ancora visto molto ma per quel poco che ho visitato sembra essere una città magnifica ed accogliente.” “Tanto di Cappello Production” ed il “Real Fat Studio” continuano quindi a portare la musica internazionale nella nostra terra senza compromessi e senza falsi ed ipocriti giudizi.Tiago Braga è un giovane cantante molto seguito su YouTube.Tutto ha inizio nel 2010 quando Tiago posta il suo primo video sulla nota piattaforma web. Da li a poco i video di Tiago registrano oltre 2,7 milioni di visualizzazioni. “La musica è entrata a far parte della mia vita da quando ero piccolo soprattutto grazie ai miei genitori che mi hanno educato a suon di note. Ricordo le mie giornate da bambino in salotto con il volume alto ascoltando i Corrs e Shania Twain – racconta Tiago – Ho iniziato poi a prendere lezioni di musica, di canto, di pianoforte ed anche di teoria musicale, quindi ho iniziato a postare video su Youtube. Guardavo alcuni youtubers come ad esempio Alex Goot, o Tyler Ward che sono le mie maggiori influenze musicali. Erano semplici ragazzi che, come me, mettevano la propria musica su youtube ed adesso sono musicisti famosi in tutto il mondo. Ho visto i loro video e ho pensato ‘bene, loro hanno una videocamera e sanno cantare e suonare, e possono caricare i loro video? Lo posso fare anch’io perché anch’io lo so fare!’”In Portogallo diventa una vera e propria star a seguito della partecipazione al talent ‘The Voice’.“Quest’anno ho deciso di partecipare a ‘The Voice’ ed è stata un’esperienza incredibile che mi ha insegnato tantissimo come ad esempio stare su un vero palco in diretta televisiva.””Still In Love With You”, che sarà presentato lunedì 8 alla spiaggia ‘Libera’ di Lazzaro, trae ispirazione dall’esperienza personale del giovane cantautore portoghese .”Di cosa parla la mia canzone? – conclude Tiago – Racconta la fine di una lunga relazione e di come ci si sente quando si ha il cuore spezzato. Nonostante sia in fondo una canzone triste spero che la gente riesca a relazionarsi in modo positivo e a pensare ‘Ok, non sono l’unica persona che sta vivendo tutto questo e a sentirsi in questo modo…ed il videoclip descrive molto bene questo sentimento.Invito tutti gli amici di citynow.it alla ‘Spiaggia Libera’ di Lazzaro lunedì 8 settembre per la visione in anteprima del video “Still In Love With You” con l’esibizione della band creata dallo staff del ‘Real Fat Studio. Non mancate!”