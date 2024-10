I tifosi della Viola:”Contro Napoli, riempiamo il PalaCalafiore”

di Domenico Suraci – Dopo l’attesa dei due gradi di giudizio, il pubblico reggino incolpevole di tutto ciò che accade fuori dal palazzetto, consapevole di aver assistito ad una straordinaria stagione della squadra neroarancio, ha solo un obiettivo: riempire il PalaCalafiore in occasione del match delle ore 18:00 di domenica 22 aprile, l’ultimo stagionale, interno con Napoli che ironia della sorte si trova in classifica subito avanti ai reggini con 6 punti in più.

Nei gruppi Facebook girano diverse idee per dimostrare il sentimento bipolare attualmente provato: rabbia per ciò che è accaduto ed amore per la propria squadra del cuore. Quello che accomuna tutte le iniziative è la presenza, ovvero riempire in ogni ordine di posti il principale palazzetto di Reggio Calabria, location entrata nella storia per le gesta di grandissimi giocatori.

CityNow Sport, che sarà come sempre presente a seguire per i lettori la gara con risultati live,cronaca,pagelle e fotografie ha pubblicato le dichiarazione dell’avv. Maurizio Condipodero, Presidente del CONI Calabria che ha riacceso quella flebile fiamma del lumicino di speranza di mantenere la categoria, oltre ad evidenziare come sarà presente domenica per sostenere la Viola. Auspichiamo anche le istituzioni reggine politiche e non solo partecipino a quella che sarà si l’ultimo scontro sul campo, ma l’inizio di una partita ancora aperta quanto meno per capire il futuro di uno sport che ha segnato la storia della nostra città.

Dunque, riempiamo il PalaCalafiore, ancora una volta, per sostenere la squadra e l’intera Reggio Calabria.

A tal proposito, la Viola Reggio Calabria va incontro ai tifosi, comunica infatti che, in occasione della gara di domenica contro la Cuore Basket Napoli,in programma alle 18.00 al PalaCalafiore, il costo del tagliando d’ingresso al è fissato al prezzo unico di 5 Euro, valido ovviamente per tutti i settori. I biglietti saranno in vendita nella seguenti modalità:

Sabato 21 Aprile presso “l’Orange Store”del Pianeta Viola dalle 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

Domenica 22 presso la biglietteria del PalaCalafiore dalle ore 16.00 sino all’inizio della gara.