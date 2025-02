Siracusa: richieste superiori alla disponibilità. Il dato attuale dei biglietti venduti

La partita dell’anno. I diretti interessati, giustamente, non si sbilanciano su quanto possa valere il match di domenica, parlando di gara importante ma non decisiva, per i tifosi, invece, l’incontro è di quelli che può indirizzare in maniera significativa la parte finale del campionato.

Ed è per questo che le due tifoserie si stanno muovendo alla grande subito dopo l’apertura della prevendita con il dato riguardante i tifosi della Reggina che abbiamo fornito e che continua a crescere e quello dei supporters aretusei che hanno avanzato richieste oltre la disponibilità (circa 1000) ma sono 600 i tagliandi a disposizione del settore ospiti. In questo momento poco più di 200 i biglietti venduti.