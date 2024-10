Tim down – Emergenza rientrata, torna la linea anche a Reggio Calabria

Il sistema del principale provider italiano è stato down , come si dice in gergo. Un gran numero di segnalazioni sono iniziate ad arrivare fin dalle 7 del mattino di mercoledì 9 gennaio (anche se il problema, più contenuto, pare essere iniziato già nella serata di martedì 8).

La situazione, né la sua risoluzione, non sono state chiare per diverse ore.

Sui social network l’hashtag #TimDown ha spopolato per tutta la mattina (qui le decine di segnalazioni su Twitter) mentre molti utenti più esperti indicava il problema nei Dns – il Domain Name System, il sistema che di fatto «traduce» i nomi dei nodi d’accesso alla Rete – di Tim. Dunque non nell’infrastruttura in sé.

Per chi è un po’ pratico, il consiglio era dunque di cambiare temporaneamente i Dns, utilizzando quelli liberi – come OpenDns o quelli di Google – in attesa che l’azienda risolvesse i problemi.