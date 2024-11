Tirocini Erasmus al comune di Reggio Calabria

Con delibera di Giunta, su proposta del vicesindaco Saverio Anghelone, e degli assessori Armando Neri e Giuseppe Marino, sono stati approvati dall’Amministrazione comunale, i tirocini formativi transnazionali azione Ka1 Erasmus Plus e i giovani studenti potranno effettuare il loro tirocinio presso gli uffici dell’Amministrazione comunale.

L’assessore Neri, che sta ospitando alcuni studenti spagnoli presso il Settore Finanze e Tributi, ha dichiarato che «il Comune è sempre più Open. Adesso anche gli studenti stranieri, grazie all’Amministrazione Falcomatà, varcano le porte dei palazzi e degli uffici comunali per imparare ed accrescere la loro professionalità. Il tutto, ovviamente a costo zero per la Città e i cittadini. Il Sindaco ha fortemente voluto promuovere questa iniziativa ed assieme al vicesindaco Anghelone ed all’assessore Marino, abbiamo lavorato per dare seguito a questa nuova attività, che rafforza la partecipazione e la vocazione turistica della nostra Città. La delibera approvata in Giunta apre le porte dell’Amministrazione Falcomatà a tutti i giovani e le associazioni, che da oggi avranno un’opportunità in più. Un plauso va alle associazioni che stanno collaborando con il Comune per la realizzazione di questa ulteriore, bella, iniziativa, ma anche al settore personale ed alla dirigente Carmen Stracuzza. L’Amministrazione Falcomatà procede nel solco dell’inclusione e del dialogo». «Sappiamo quanto sia importante per il mondo del lavoro avere competenze linguistiche e conoscere lingue diverse, ancora di più oggi in un mondo in continua evoluzione, in cui conta la dimensione internazionale», ha concluso l’assessore Neri.