Tiziano Ferro torna ad esibirsi dal vivo: appuntamento imperdibile a Messina

Il tanto atteso annuncio è finalmente arrivato: Tiziano Ferro tornerà a esibirsi dal vivo nel 2026, con un tour che toccherà le principali città italiane. Il tour STADI26 è prodotto e organizzato da Live Nation e si preannuncia come uno degli eventi più emozionanti dell’anno, con 10 date nei principali stadi italiani, a partire da luglio 2026.

Data in programma: 12 luglio 2026 a Messina

Una delle tappe più attese del tour è quella in Sicilia, dove Tiziano Ferro si esibirà il 12 luglio 2026 presso lo Stadio San Filippo di Messina. L’evento sarà organizzato in collaborazione con il Comune di Messina, guidato dal Sindaco Federico Basile, e l’Assessorato agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini, affidato a Massimo Finocchiaro.

I biglietti e l’accesso anticipato

La vendita dei biglietti del tour STADI26 sarà gestita in diverse fasi:

Fanclub ufficiale : I membri del fanclub avranno l’opportunità di acquistare i biglietti in anteprima dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di giovedì 18 settembre .

: I membri del fanclub avranno l’opportunità di acquistare i biglietti in anteprima dalle ore 11:00 di fino alle ore 11:00 di . Carta Mastercard : I titolari di carta Mastercard potranno accedere alla prevendita a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di venerdì 19 settembre .

: I titolari di carta Mastercard potranno accedere alla prevendita a partire dalle ore 11:00 di fino alle ore 11:00 di . My Live Nation : A partire dalle ore 11:00 di giovedì 18 settembre , i membri di My Live Nation potranno acquistare i biglietti in prevendita. La registrazione è gratuita su livenation.it/tizianoferro .

: A partire dalle ore 11:00 di , i membri di My Live Nation potranno acquistare i biglietti in prevendita. La registrazione è gratuita su . Vendita generale: A partire dalle ore 12:00 di venerdì 19 settembre, i biglietti saranno disponibili per tutti sul sito livenation.it/tizianoferro.

Il nuovo singolo “Cuore Rotto”

In concomitanza con l’annuncio del tour, Tiziano Ferro ha anche presentato il suo nuovo singolo “Cuore Rotto”, che ha debuttato al 1° posto in cinque classifiche Earone, tra cui quella dei brani più programmati dalle radio italiane. Il singolo, scritto da Tiziano Ferro e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, è disponibile in digitale su Sugar Music e su YouTube qui.

La collaborazione con Paola Zukar e Sugar Music

Il ritorno di Tiziano Ferro sulle scene si inserisce anche in un nuovo capitolo artistico, con la collaborazione con Paola Zukar e la sua Big Picture Management, e l’etichetta discografica Sugar Music. Questo nuovo percorso artistico segna anche il rinnovo editoriale con Sugar Music Publishing, rafforzando il legame con la musica e la creatività che hanno sempre contraddistinto Tiziano.

Il tour STADI26

Il tour STADI26 rappresenta un evento imperdibile per tutti i fan di Tiziano Ferro, che potranno vivere dal vivo la magia della sua musica in alcune delle location più iconiche d’Italia. Con il supporto di Radio Italia Solomusicaitaliana, che è la radio ufficiale del tour, l’evento promette di essere un inno alla musica e alla passione che il pubblico ha sempre riservato a Tiziano.

Info sul tour e calendario completo

Per ulteriori informazioni sul calendario completo del tour STADI26, visita il sito ufficiale: livenation.it.