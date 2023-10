Professionalità e passione, TL Rappresentanze di Vincenzo Raco alla conquista della moda

Una storia ultradecennale di buona imprenditoria quella che viene dal profondo sud della Calabria.

Nel 2011 il giovane Vincenzo Raco inizia l’attività di rappresentante di abbigliamento collaborando con le più importanti agenzie di rappresentanze del meridione distinguendosi subito per la propria capacità di vendita nei più prestigiosi ed autorevoli store della regione.

Un’attività meticolosa che lo porta nel tempo a diventare un punto di riferimento nel campo della moda commerciale in tutta la regione.

Grazie all’esperienza maturata ed alla sua creatività, come rappresentante conferisce un’impostazione assolutamente innovativa alla propria agenzia e nel 2021 insieme alla moglie, nonchè socia e decide di mettere su l’esclusivo TL Rappresentanze. Il disegno professionale, chiaro fin dall’inizio, si radica sempre più e sempre con maggior successo nel canale distributivo di fascia medio alta. Mai come in questo caso è possibile affermare che l’unione fa la forza. E i due imprenditori fanno della conduzione familiare un valore aggiunto essenziale della loro azienda, capace di generare fiducia tra gli store calabresi che cominciano ad affidare le proprie forniture alla nuova società.

La mission

Vincenzo Raco sa che la propria attività dipende esclusivamente dalla propria crescita, una crescita che va oltre la semplice espansione, sempre tesa a cogliere le sfide e le opportunità offerte dal mercato e nella continua ricerca di business ideas, sviluppando conoscenza e innovazione.

La sintesi della filosofia aziendale è quella dell’innovazione continua, sostenuta da un percorso formativo sempre in aggiornamento, ma soprattutto dalla passione e l’entusiasmo con cui il giovane Raco affronta le sfide del mercato.

I Punti di forza

Tra i punti di forza principali dell’azienda vi è certamente il servizio di assistenza al cliente, che rappresenta un indiscusso valore aggiunto nel progetto aziendale. Conoscere la realtà in tempo reale e le esigenze dei clienti è uno degli elementi essenziali.

Per questo periodicamente vengono effettuate delle visite ai clienti per capire le problematiche e le necessità di cui ci circonda il mercato.

Gli operatori commerciali frequentando la Show Room aziendale fin da subito si sentono a proprio agio, già dalla fase conoscitiva si sentono liberi di iniziare un rapporto di reciproca fiducia.

“Il nostro lavoro – spiega Raco – è basato principalmente anche su una presa d’ordine pari al 40% dentro in agenzia e un 60% fuori a domicilio dal cliente”.

Area Web

Il presente e il futuro risiede nei social network e nel web noi puntiamo molto in questa aria in modo che l’agenzia e i marchi rappresentati possano far parlare di noi.

Marchi rappresentati

CULT, CULT YOUNG, PACIOTTI 4US, ALBERTO GUARDIANI, ALBERTO GUARDIANI KIDS, DOCKSTEPS, DOCKSTEPS KIDS, FALCOTTO, NATURINO, FLOWER MOUNTAIN FOR, NATURINO, W6YZ JUNIOR, MIRONCE, LALALAND, SAND BIKINI.

L’azienda continua a crescere

“Adesso che sono stati ufficializzati ve ne posso parlare, nei giorni scorsi abbiamo avuto l’opportunità insieme all’azienda Zeis Excelsa (Proprietaria del marchio Cult) di aprire tre corner in Calabria, uno a Rende, uno a Sersale e l’altro proprio nella nostra Città, a Reggio Calabria”.

TL Rappresentanze è una sfida che riguarda anche il territorio. La voglia di investire di questi giovani operatori commerciali può rappresentare una speranza per il presente ed il futuro di Reggio e della Calabria.

Non capita tutti i giorni che degli imprenditori decidano di investire in Calabria, sposando in maniera convinta la volontà di rimanere sul territorio e far crescere i loro figli proprio in questo contesto, certamente complesso ma ricco di opportunità. Una storia che vuole essere simbolo di riscatto e di rinascita per l’intera comunità reggina e calabrese: con sacrificio e passione, è possibile fare impresa anche al Sud ed in Calabria, in modo onesto e trasparente