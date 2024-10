Tomtom traffic index: i dati sulle città più caotiche d’Italia, nella lista c’è anche Reggio Calabria

Il TomTom Traffic Index è la soluzione più pratica e veloce per scoprire il livello di traffico di una specifica città. Attivo in 403 città del mondo e in 56 diversi paesi, il servizio creato da Tomtom fa venire alla luce dati che non ci saremo mai aspettati.

La Capitale è infatti al primo posto nell’elenco delle città più caotiche d’Italia e non solo. Roma batte, a livello globale, anche alcune mete turistiche estere. La Città Eterna è la numero 31 per livello di traffico, mentre Londra è la numero 40, Parigi la 41 e Madrid la 228.

Nella lista delle città vi sono però anche tanti centri abitati del sud Italia come: Palermo, Messina, Napoli ed ultima, ma non meno importante, Reggio Calabria.

Classifica delle città più congestionate in Italia:

Roma 39%; Palermo 35% Messina 32% Genova 31% Napoli 30% Milano 30% Catania 28% Bari 27% Reggio Calabria 27% Bologna 25%

Le città dello Stretto si piazzano entrambe nella top ten italiana. Messina occupa il terzo posto della classifica, Reggio Calabria invece il nono. La situazione è in continua evoluzione, per restare sempre aggiornati sul traffico in città basta un semplice click.